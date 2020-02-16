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تغريدات .. سواريز يدعم أطفال السرطان وفابريغاس يشكّل عصابة

منذ 29 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

دافيد فيا – إسبانيا

نشر اللاعب الدولي الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة نجله وهم يلعبون لعبة الفيفا، موجها شكره للشركة المنتجة، بقوله: “شكرا”.

رونالدينيو – البرازيل

ظهر النجم البرازيلي في مقطع فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) وهو يداعب الكرة، مغردا: “هل ترغب في نقل استثماراتك إلى مستوى جديد؟ كن مساهما في العلامات التجارية الكبرى مع أبلف أون لاين”.

سيسك فابريغاس – إسبانيا

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Me and my boy ❤️ #TheGangsterLook @josephtaktouk

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قام لاعب نادي نادي موناكو الفرنسي، بنشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة نجله، معلقا: “نظرة عصابات”.

لويس سواريز – الأوروغواي

شارك مهاجم نادي برشلونة الإسباني، صورة مع متابعيه عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) لأطفال من مرضى السرطان، مغردا: “شكرا لهم، نحن نعلم أن الفرح يشفي أيضا”.

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