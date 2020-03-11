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تغريدات .. سواريز يرفض قرار الليغا وكيلليني يدعم أطباء إيطاليا

منذ 38 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كيفين دي بروين – بلجيكا

احتفل لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعيد ميلاد نجله عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “هذا الرجل الصغير عمره 4 سنوات بالفعل، ما مدى حبك لي يا ولدي الكبير”.

روبرت ليفاندوفيسكي – بولندا

نشر لاعب بايرن ميونيخ الألماني، صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة إلى الملاعب مرة أخرى، معلقا: “خطوة بخطوة، إنها تقترب”.

جورجيو كيلليني – إيطاليا

شارك مُدافع يوفنتوس الإيطالي، صورة لمجموعة من أطباء إيطاليا، مغردا: “هم بعض الأطباء الذين يعملون في وحدات العناية المركزة، والأطباء الذين يعيشون في المستشفى ولم يعودوا إلى أسرهم منذ أسابيع، هم ملتزمون بإنقاذ حياتنا”.

دينيس سواريز – إسبانيا

عبر لاعب سلتا فيغو، عن استيائه من قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمنع الحضور الجماهيري للمباريات بسبب فيروس كورونا، مغردا: “نحن نلعب للجماهير، هل يعقل أن نلعب دونهم؟”.

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