تغريدات .. سواريز يركز على المستقبل وراشفورد بدور القاضي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماركوس راشفورد – إنجلترا

A post shared by Marcus Rashford (@marcusrashford) on Mar 4, 2020 at 11:05am PST

View this post on Instagram

نشر لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر حسابه على موقع (إنستغرام) وهو يراجع بعض الأوراق، معلقا: “أعيش دور القاضي بمحمل الجد”.

ميريح ديميرال – تركيا

A post shared by Merih Demiral (@merihdemiral) on Mar 4, 2020 at 9:21am PST

View this post on Instagram

عبّر لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، عن مدى حبه لشقيقته، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه على موقع (إنستغرام)، معلقا: “حبيبتي وشقيقتي، كل شيء في حياتي”.

لويس سواريز – الأوروغواي

A post shared by Luis Suarez (@luissuarez9) on Mar 4, 2020 at 5:09am PST

View this post on Instagram

يخضع مهاجم نادي برشلونة الإسباني لبعض التدريبات التأهيلية تحضيرا لعودته إلى الملاعب، حيث شارك متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “التركيز على المستقبل”.

هينريك مختاريان – أرمينيا

Baby Micki’s born👶🏻🍼

Everyone’s doing very well, super happy parents! A future footballer you think?🤔🤩⚽️👟

[Hamlet Mkhitaryan, 04.03.2020] #babymicki #hamlet #mkhitaryan #micki #henrikhbetty pic.twitter.com/vcvxjHOUfn

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) March 4, 2020