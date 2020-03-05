تغريدات .. سواريز يركز على المستقبل وراشفورد بدور القاضي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماركوس راشفورد – إنجلترا

نشر لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر حسابه على موقع (إنستغرام) وهو يراجع بعض الأوراق، معلقا: “أعيش دور القاضي بمحمل الجد”.

ميريح ديميرال – تركيا

عبّر لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، عن مدى حبه لشقيقته، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه على موقع (إنستغرام)، معلقا: “حبيبتي وشقيقتي، كل شيء في حياتي”.

لويس سواريز – الأوروغواي

يخضع مهاجم نادي برشلونة الإسباني لبعض التدريبات التأهيلية تحضيرا لعودته إلى الملاعب، حيث شارك متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “التركيز على المستقبل”.

هينريك مختاريان – أرمينيا

إستقبل لاعب نادي روما الإيطالي، مولوده الجديد بسعادة كبيرة، مغردا: “مولود من بيبي ميكي، كل شخص يعمل بشكل جيد للغاية، الآباء سعداء للغاية، هل تعتقد أنه لاعب كرة قدم مستقبلي؟”.

[email protected]