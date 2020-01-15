تغريدات .. سواريز يودّع فالفيردي وهوميلز يشكو من زيادة الوزن

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لويس سواريز – الأوروغواي

حرص مهاجم نادي برشلونة الإسباني، على وداع مدربه السابق إرنستو فالفيردي، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “شكرا جزيلا على كل لحظات نعيش فيها كمحترفين، شكرا لك ولجميع موظفيك على الإحتراف، أتمنى لك التوفيق بكل ما يأتي للمستقبل”.

نيمار – البرازيل

نشر مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “إنه لأمر رائع أن تشعر بالإحساس في بدء عام آخر، أشعر أن العام 2020 سيكون محفوفا بالتحديات، ولا أعرف ما سيحدث، ما أنا متأكد منه هو أنني سأبذل قصارى جهدي في كل ثانية من هذه السنة المثيرة والمكثفة التي بدأت”.

ماتس هوميلز – ألمانيا

Heavyweight fights finally 😁 pic.twitter.com/kYH2E5DiCa — Mats Hummels (@matshummels) January 14, 2020

كشف مدافع نادي بروسيا دورتموند الألماني، عن زيادة ملحوظة في وزنه، حيث نشر صورة له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) من تدريبات الفريق، مغردا: “نحارب الوزن الثقيل في النهاية”.

ألفارو نيغريدو – إسبانيا

Felicidades mi niña bonita!! 🎂🎁🎊🎉🎈10 añitos cumples hoy!! Sigue dando esa alegría en la casa y por dónde vayas, y nunca dejes de sonreír y soñar en cada momento. Tq ❤️😍😘 #maria #always #teamopequeña #happybirthday #siempreconunasonrisa pic.twitter.com/D9oM1e09wl — Álvaro Negredo 9️⃣ (@AlvaroNegredo9) January 14, 2020

إحتفل مهاجم نادي النصر الإماراتي، بعيد ميلاد ابنته العاشر، حيث نشر صورة لها عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر)، مغردا: “مبارك ابنتي الجميلة، 10 سنوات من العمر اليوم، استمري ببث هذا الفرح في المنزل، لا تتوقفي أبدا عن الابتسامة والحلم في كل لحظة”.

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