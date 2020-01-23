تغريدات .. سيسوكو يشكر محبيه وداني ألفيس تاجر السعادة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

داني ألفيش – البرازيل

نشر النجم البرازيلي صورة له عبر موقع (إنستغرام) برفقة بعض الأطفال وكلبه الخاص، معلقا: “في هذه الحياة لا يوجد شيء أكثر متعة من مشاركة اللحظات والمشاعر والتحديات والعواطف، لأنني علمت أنه السعادة في مفردها مملة، وبهذه الحياة كل ما أحتاج إليه هو رؤية ملايين الإبتسامات”.

هيرفي رينارد – فرنسا

A nation thriving to the future with enthusiasm and great leadership.

Congratulations to the Saudi U23 team for qualifying to Tokyo 2020 and AFC U23 Championship Final.

Congratulations to @AbdulazizTF

Congrats to @Yalmisehal

congrats to @CoachSaad8 the players and staff 🇸🇦 pic.twitter.com/gxUlbE71GH — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) January 22, 2020

حرص المدير الفني للمنتخب السعودي الأول على تهنئة المنتخب الأولمبي عقب فوزه على أوزبكستان في بطولة آسيا تحت 23 وتأهله لأولمبياد طوكيو، مغردا: “أمة تزدهر في المستقبل بحماس وقيادة عظيمة، مبروك للفريق السعودي لأقل من 23 عاما على التأهل إلى طوكيو 2020 ونهائي بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

أحمد فتحي – مصر

وليد حبيبي اخويا الغالي ربنا يوفقك في الي جاي وديما متألق وناجح وخلوق زي ما انت هتوحشني يا صاحبي 🇲🇦🇪🇬❤️❤️🙏@walidazaro pic.twitter.com/bfk7F7zNXL — Ahmed Fathi (@AhmedFathi) January 22, 2020

شارك لاعب النادي الأهلي المصري صورة له مع زميله المغربي وليد أزارو الذي انضم إلى صفوف نادي الإتفاق السعودي، مغردا: “وليد حبيبي أخوي الغالي، ربنا يوفقك، دائما متألق وناجح وخلوق، سأشتاق لك يا صاحبي”.

موسى سيسوكو – فرنسا

شارك لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع (إنستغرام) أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية، معلقا: “مرحبا بالجميع، لقد مر أسبوعان منذ أن أجريت لي عملية جراحية، الحمد لله أشعر أنني أفضل كل يوم، أردت أيضا أن أشكرك على رسائل الدعم التي أتلقاها والتي تجعلني سعيدا، إنه يعطيني المزيد من القوة لأعود بسرعة”.

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