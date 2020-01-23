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تغريدات .. سيسوكو يشكر محبيه وداني ألفيس تاجر السعادة

منذ 15 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

داني ألفيش – البرازيل

نشر النجم البرازيلي صورة له عبر موقع (إنستغرام) برفقة بعض الأطفال وكلبه الخاص، معلقا: “في هذه الحياة لا يوجد شيء أكثر متعة من مشاركة اللحظات والمشاعر والتحديات والعواطف، لأنني علمت أنه السعادة في مفردها مملة، وبهذه الحياة كل ما أحتاج إليه هو رؤية ملايين الإبتسامات”.

هيرفي رينارد – فرنسا

حرص المدير الفني للمنتخب السعودي الأول على تهنئة المنتخب الأولمبي عقب فوزه على أوزبكستان في بطولة آسيا تحت 23 وتأهله لأولمبياد طوكيو، مغردا: “أمة تزدهر في المستقبل بحماس وقيادة عظيمة، مبروك للفريق السعودي لأقل من 23 عاما على التأهل إلى طوكيو 2020 ونهائي بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

أحمد فتحي – مصر

شارك لاعب النادي الأهلي المصري صورة له مع زميله المغربي وليد أزارو الذي انضم إلى صفوف نادي الإتفاق السعودي، مغردا: “وليد حبيبي أخوي الغالي، ربنا يوفقك، دائما متألق وناجح وخلوق، سأشتاق لك يا صاحبي”.

موسى سيسوكو – فرنسا

شارك لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع (إنستغرام) أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية، معلقا: “مرحبا بالجميع، لقد مر أسبوعان منذ أن أجريت لي عملية جراحية، الحمد لله أشعر أنني أفضل كل يوم، أردت أيضا أن أشكرك على رسائل الدعم التي أتلقاها والتي تجعلني سعيدا، إنه يعطيني المزيد من القوة لأعود بسرعة”.

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