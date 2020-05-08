تغريدات … سيلفا يتبرع للفقراء ومبابي يلعب كرة السلة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

نشر نجم نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) رفقة أولاده، معلقا: “الحب العظيم”.

تياغو سيلفا – البرازيل

شارك مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقطع فيديو عبر حسابه على (إنستغرام) لإحدى المؤسسات الخيرية التي تساهم في دعم الأسر الفقيرة بالبرازيل، معلقا: “مرحبا.. بدأت مجموعة سوليدرتي بخدمة 32 ألف أسرة ضعيفة، تم تمثيلنا نحن لاعبي المنتخب البرازيلي والموظفين والمدربين في هذا التسليم الأول من سلال الطعام الأساسية والتنظيف والنظافة التي أقيمت هنا في ريو دي جانيرو”.

كيليان مبابي – فرنسا

قام لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنشر صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) وهو يلعب كرة السلة عقب انتهاء الموسم الكروي في فرنسا، بإعلان الباريسي بطلا للمسابقة.

رونالد كومان – هولندا

أكد النجم الهولندي تعافيه من الأزمة الصحية الأخيرة التي المت به، حيث نشر صورة له عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر (تويتر)، مغردا: “يا له من خوف أخذته في نهاية الأسبوع الماضي أنا وعائلتي وأصدقائي.. لحسن الحظ ساعدني أطباء المستشفى بسرعة وبشكل مذهل.. أنا ممتن لهم للغاية”.





Khaled.omeri@alghad.jo