آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

تغريدات .. سيلفا يودّع باريس وأتلتيكو يحتفل بذكرى تأسيس ملعبه

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لوكاس ليفا – البرازيل

نشر اللاعب البرازيلي لوكاس ليفا مهاجم نادي لاتسيو الإيطالي، صورة له بقميص فريقه السابق غريميو، مغردا: “مسيرة 117 عاما، امتنان أبدي لقدرتك على ارتداء هذا القميص”.

جيانيس أنتيتوكونمبو – اليونان

شارك اليوناني جيانيس أنتيتوكونمبو لاعب فريق ميلووكي باكس، عدة صور له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “شكرا ميلووكي على الحب والدعم الذي أظهرته لي ولزملائي بالفريق هذا الموسم، أنتم يا رفاق أفضل المشجعين في الدوري، لا استطيع الانتظار للموسم القادم”.

نادي اتلتيكو مدريد الإسباني

سلط الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الضوء على موعد تأسيس ملعبه واندا ميتروبوليتانو، مغردا: “يبلغ عمر واندا ميتروبوليتانو 3 درجات، ما هي ذكرياتك المفضلة في منزلنا الجديد؟”.

تياغو سيلفا – البرازيل

ودّع الدولي البرازيلي تياغو سيلفا مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تكريمه من قبل المشجعين، مغردا: “لقد تأثرت كثيرا بهذا التكريم، شكرا لك! ستبقى باريس وفرنسا في قلبي إلى الأبد، سنوات سعيدة قضيتها هناك”.

Khaled.omeri@alghad.jo

مقالات ذات صلة

الحكومة البرازيلية تُساند نيمار في معركته مع العنصرية

منذ ساعتين

الزمالك يقبل استقالة كارتيرون ويعين طارق يحيى خلفا له

منذ ساعتين

“حامل اللقب” برنال ينسحب من طواف فرنسا بعد تخلفه بفارق كبير

منذ ساعتين

ناغتس يُكمل الانجاز وبداية مثيرة لنهائي المنطقة الشرقية

منذ ساعتين
انتخابات 2020
55 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock