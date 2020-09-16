تغريدات .. سيلفا يودّع باريس وأتلتيكو يحتفل بذكرى تأسيس ملعبه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لوكاس ليفا – البرازيل

Parabéns @Gremio pelos 117 anos !! Gratidão eterna por poder ter vestido essa camisa. pic.twitter.com/jtfMIkauR1 — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) September 15, 2020

نشر اللاعب البرازيلي لوكاس ليفا مهاجم نادي لاتسيو الإيطالي، صورة له بقميص فريقه السابق غريميو، مغردا: “مسيرة 117 عاما، امتنان أبدي لقدرتك على ارتداء هذا القميص”.

جيانيس أنتيتوكونمبو – اليونان

Thank you Milwaukee for all the love and support you showed my teammates and I this season. You guys are the best fans in the league. I can’t wait for next season! #ThroughTheWall #Antetokounbros 💪🏽 pic.twitter.com/k5D6HxSZwH — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 16, 2020

شارك اليوناني جيانيس أنتيتوكونمبو لاعب فريق ميلووكي باكس، عدة صور له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “شكرا ميلووكي على الحب والدعم الذي أظهرته لي ولزملائي بالفريق هذا الموسم، أنتم يا رفاق أفضل المشجعين في الدوري، لا استطيع الانتظار للموسم القادم”.

نادي اتلتيكو مدريد الإسباني

[🏟] 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟭𝟲, 𝟮𝟬𝟭𝟳

The Wanda @Metropolitano turns 3⃣ today! 🤩

What's your favourite memory at our new home? ♥️ 🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/sHkI37EN49 — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 16, 2020

سلط الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الضوء على موعد تأسيس ملعبه واندا ميتروبوليتانو، مغردا: “يبلغ عمر واندا ميتروبوليتانو 3 درجات، ما هي ذكرياتك المفضلة في منزلنا الجديد؟”.

تياغو سيلفا – البرازيل

J’ai été très touché par cet hommage, merci ! Paris et la France resteront pour toujours dans mon cœur, des joyeuses années vécus là bas. pic.twitter.com/qxp8WfwHP3 — Thiago Silva (@tsilva3) September 15, 2020

ودّع الدولي البرازيلي تياغو سيلفا مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تكريمه من قبل المشجعين، مغردا: “لقد تأثرت كثيرا بهذا التكريم، شكرا لك! ستبقى باريس وفرنسا في قلبي إلى الأبد، سنوات سعيدة قضيتها هناك”.

Khaled.omeri@alghad.jo