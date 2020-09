تغريدات .. سيلفا يودّع باريس وأتلتيكو يحتفل بذكرى تأسيس ملعبه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لوكاس ليفا – البرازيل

نشر اللاعب البرازيلي لوكاس ليفا مهاجم نادي لاتسيو الإيطالي، صورة له بقميص فريقه السابق غريميو، مغردا: “مسيرة 117 عاما، امتنان أبدي لقدرتك على ارتداء هذا القميص”.

جيانيس أنتيتوكونمبو – اليونان

Thank you Milwaukee for all the love and support you showed my teammates and I this season. You guys are the best fans in the league. I can’t wait for next season! #ThroughTheWall #Antetokounbros 💪🏽 pic.twitter.com/k5D6HxSZwH

