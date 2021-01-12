تغريدات.. سيمبسون وهرنانديز يُهنئان فاردي ورومانيولي بعيد ميلادهما

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

يانيس انتيتوكونمبو – اليونان

Great to be back on the court and get the win! 👍🏾 pic.twitter.com/P4Zjnz3R1h — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) January 12, 2021

ساهم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو بتفوق ميلووكي باكس على أورلاندو ماجيك بتسجيله 22 نقطة، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، مغردا: “من الرائع العودة إلى الملعب وتحقيق الفوز”.

داني سيمبسون – انجلترا

Happy Birthday Lad. It was an absolute pleasure to have played with you. It’s just unbelievable what you have achieved and still achieving @vardy7 💙 👏🏽 pic.twitter.com/B6veX3kDWs — DANNY SIMPSON (@dannysimpson) January 11, 2021

هنأ مدافع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، داني سيمبسون، مواطنه جيمي فاردي بعيد ميلاده، مغردا: “عيد ميلاد سعيد يا فتى، لقد كان من دواعي سروري أن ألعب معك، إنه أمر لا يصدق ما حققته وما زلت تحققه”.

تيو هرنانديز – فرنسا

احتفل الفرنسي تيو هرنانديز مدافع نادي ميلان الإيطالي، بعيد ميلاد زميله بالفريق الإيطالي أليسيو رومانيولي، مغردا: “عيد ميلاد سعيد كابيتانو.. رومانيولي”.

شيكابالا – مصر

بصفتي الكابتن والقائد لفريق نادي الزمالك أعلن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي وللجهاز الفني للفريق، ونأكد للجمهور العظيم لا صحة للأخبار المتداولة، زيزو زملكاوي ومكمل في بيته.. وتركيزنا أنا وكل اللاعبين في الملعب فقط. عاش الزمالك وجماهيره. pic.twitter.com/iAy27tQKqm — Shikabala (@Shikabala) January 11, 2021

كتب المصري شيكابالا عبر حسابه الشخصي على (تويتر): “بصفتي الكابتن والقائد لفريق نادي الزمالك، أعلن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي وللجهاز الفني للفريق، ونأكد للجمهور العظيم بأنه لا صحة للأخبار المتداولة، زيزو زملكاوي ومكمل في بيته.. وتركيزنا أنا وكل اللاعبين في الملعب فقط، عاش الزمالك وجماهيره”.

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