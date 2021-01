تغريدات.. سيمبسون وهرنانديز يُهنئان فاردي ورومانيولي بعيد ميلادهما

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

يانيس انتيتوكونمبو – اليونان

Great to be back on the court and get the win! 👍🏾 pic.twitter.com/P4Zjnz3R1h

ساهم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو بتفوق ميلووكي باكس على أورلاندو ماجيك بتسجيله 22 نقطة، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، مغردا: “من الرائع العودة إلى الملعب وتحقيق الفوز”.

داني سيمبسون – انجلترا

Happy Birthday Lad. It was an absolute pleasure to have played with you. It’s just unbelievable what you have achieved and still achieving @vardy7 💙 👏🏽 pic.twitter.com/B6veX3kDWs

— DANNY SIMPSON (@dannysimpson) January 11, 2021