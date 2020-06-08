تغريدات .. سيميدو يندد بالعنصرية والحوامدة يتساءل عن مصير الدوري

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

د. بشار الحوامدة – الأردن

تساءل رئيس نادي الوحدات عن مصير منظومة كرة القدم الأردنية حال إلغاء بطولة الدوري، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “إلى أين نحن ذاهبون.. الحديث عن إلغاء الدوري وإقامة دوري جديد بشهر 8 غير منطقي على الإطلاق، بإلغاء الدوري يتحتم على الفرق إنهاء عقود اللاعبين الموقعين لموسم وإبرام عقود جديدة لنفس اللاعبين، مما يفرض أعباء جديدة على الأندية في ظل عدم وجود حلول مالية من اتحاد الكرة”.

كارليس بويول – إسبانيا

نشر نجم نادي برشلونة السابق صورة له عبر حسابه على (إنستغرام) وهو يرتدي الكمامة التي تحمل شعار ناديه، معلقا: “دعونا نستمر في الإعتناء بأنفسنا وحماية أنفسنا، إذا كان ذلك مع درع نادي برشلونة، يكون أفضل”.

داني ألفيس – البرازيل

قام نجم نادي ساو باولو البرازيلي، بنشر صورة له عبر حسابه على (إنستغرام) في أحد المتنزهات برفقة كلبه، معلقا: “أنت لا تمشي لوحدك أبدا، إذا كان لديك أصدقاء جيدون”.

نيلسون سيميدو – البرتغال

شارك لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له مع متابعيه عبر حسابه على “إنستغرام”، تظهر مشاركته في مظاهرات مدينة لشبونة ضد العنصرية، معلقا: “البرتغال – لشبونة، نرجو أن نبقى أقوياء ونركز على مكافحة العنصرية”.

Khaled.omeri@alghad.jo