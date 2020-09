تغريدات .. سينا يتحدث عن “الصمت” وفاردي يستمتع مع “الثعالب”

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ميراليم بيانيتش – البوسنة والهرسك

Luchar desde el primer momento. Si no creemos en nosotros mismos, nadie lo hará 🤜🤛

Bravo equipo 💪🏼

Since day one we must believe in ourselves, if we don't nobody else will 💪🔥#BarçaVillarreal 💙❤️ #ForçaBarça 🙌 pic.twitter.com/TcscXWtQW2 — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) September 27, 2020

احتفل الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، بفوز فريقه على فياريال برباعية نظيفة، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على (تويتر): “الربح من اللحظة الأولى، إذا كنا لا نؤمن بالضبابية الأخرى، يجب أن نؤمن بأنفسنا، إذا لم نفعل ذلك فلن يفعلها أي شخص آخر”.

جيمي فاردي – إنجلترا

شارك الدولي الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، عدة صور له مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على (تويتر)، احتفالا بالفوز الكبير على مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين، مغردا: ” أتمنى أن تكون الثعالب قد استمتعت بهذا”، مرفقا ايموجي بثلاث كرات في إشارة إلى تسجيله (هاتريك).

ماتيو بوليتانو – إيطاليا

عبر ماتيو بوليتانو مهاجم نادي نابولي الإيطالي عن سعادته بالفوز العريض لفريقه على جنوى بسداسية نظيفة ضمن مسابقة الدوري الإيطالي، مغردا: “نابولي عظيم، كل شيء في المنزل.. هيا نواصل”.

جون سينا – الولايات المتحدة

In moments where we are unsure what to say, simply listening and being present can mean the world. — John Cena (@JohnCena) September 27, 2020

كتب الممثل الأميركي والمصارع الترفيهي جون سينا، عبر صفحته الشخصية على (تويتر): “في اللحظات التي لا نكون فيها متأكدين مما نقوله، فإن مجرد الاستماع والحضور يمكن أن يعني العالم”.

