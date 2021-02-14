تغريدات .. شفاينشتايجر يُغازل زوجته وموريبا يشكر برشلونة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أليكس موريبا – إسبانيا

I’m really happy to make my La Liga debut at the Camp Nou! Since I was a child, it’s been my dream to play here… a beautiful feeling! Força Barça! 🔵🔴 pic.twitter.com/v34dIYjLTg — Ilaix Moriba (@IlaixMK) February 13, 2021

أعرب أليكس موريبا لاعب برشلونة، عن سعادته بالانتصار العريض على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (5-1) ضمن منافسات الجولة 23 من الليغا، مغردا: “أنا سعيد حقا بتقديم أول مباراة لي في الدوري الإسباني في كامب نو، منذ أن كنت طفلاً كان حلمي أن ألعب هنا، شعور جميل”.

باستيان شفاينشتايجر – ألمانيا

Alles Liebe zum Valentinstag, @AnaIvanovic!

Freue mich auf viele weitere Sonnenuntergänge mit dir 😉🌅 Happy Valentine's Day, my love! @AnaIvanovic ⁰

Looking forward to many more sunsets with you 😉🌅 pic.twitter.com/uQDDPA3RiB — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) February 14, 2021

احتفل اللاعب الألماني المعتزل، باستيان شفاينشتايجر، بعيد الحب مع زوجته لاعبة التنس آنا إيفانوفيتش، حيث نشر صورة لهما مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “عيد حب سعيد آنا إيفانوفيتش، أتطلع إلى المزيد معك مع غروب الشمس”.

ماتيو بوليتانو – إيطاليا

عبر الإيطالي ماتيو بوليتانو مهاجم نادي نابولي، عن سعادته بفوز فريقه على يوفنتوس بهدف نظيف، لحساب الجولة 22 من الكالتشيو، مغردا: “هذه النتيجة التي أردناها”.

ساول نيغويز – إسبانيا

شارك الإسباني ساول نيغويز لاعب وسط نادي اتلتيكو مدريد، صورة له من مباراة فريقه بعد الفوز على غرناطة بهدفين لواحد لحساب الجولة 23 من الليغا وتعزيز صدارته، مغردا: “انتصار مهم لمواصلة الإضافة”.

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