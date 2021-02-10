تغريدات .. شفيع يكشف عن محطته المقبلة والعرسان يرحب بالعطار

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

خلدون الخوالدة – الأردن

أعلن اللاعب السابق لنادي معان، خلدون الخوالدة، انضمامه إلى نادي الحسين إربد لتمثيله في الموسم الكروي الجديد، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك): “بعد التوكل على الله، تم الاتفاق مع نادي الحسين لتمثيله بالموسم الكروي 2021، ربنا يقدرنا على الظهور بمستوى يليق بالقلعة الملكية وعشاقها”.

عامر شفيع – الأردن

كشف حارس المرمى التاريخي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عامر شفيع، والذي أعلن اعتزاله مؤخرا وعلى نحو مفاجئ، عن محطته المقبلة، بقوله: “الثقة بالله نجاح، قريبا إلى التدريب”.

أحمد العرسان – الأردن

رحب نجم فريق النادي الفيصلي، أحمد العرسان، بزميله مجدي العطار والذي انضم حديثا إلى “النسر الأزرق” قادما من الصريح، حيث شارك صورة لهما عبر حسابه على (انستغرام)، معلقا: “ألف مبروك صديق العمر وصديق الطفولة التوقيع، بتمنالك التوفيق والنجاح”.

هاني العبدللات – الأردن

عبر رئيس الإتحاد الأردني للجولف، هاني العبدللات، عن سعادته في إدارة لقاءات بطولة السعودية الدولية للجولف، حيث كتب عبر حسابه على (فيسبوك): “شكر كبير للجولف الأوروبي والجولف السعودي على فرصة لا تصدق لتكون جزءا من فريق قواعد الجولف 2021، لا يمكنني قول ما يكفي فقط انظر الى الصور ادناه وتحقق من قائمة اللاعبين الذين اشرت اليهم، نعم هذا صحيح ليس لدي صور لاثبات ذلك ولكن حدث ذلك: دشامبو، ميكلسون، فيناو، ويستود، فليتوود، غارسيا والكثير الكثير، أحببت كل دقيقة من وجودي هناك مع فريق قواعد رائع، جعل يومي يبدو وكأنه عطلة طوال اليوم”.

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