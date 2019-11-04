تغريدات.. شنايدرلين يدعم غوميز والاسماعيلي يُهنئ رئيسه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

مورغان شنايدرلين – فرنسا

A Top class player and a top class man , good luck my friend , you are a beast and you will come back even stronger 💪 pic.twitter.com/aJPyV9jkRf — Morgan Schneiderlin (@SchneiderlinMo4) November 4, 2019

وجه لاعب الوسط الفرنسي رسالة دعم إلى زميله مع إيفرتون، البرتغالي أندريه غوميز بعد تعرضه لكسر في كاحله الأيمن، مغردا: “لاعب من الدرجة الأولى ورجل من الدرجة الأولى، حظا موفقا يا صديقي، أنت وحش وستعود أقوى”.

لويس هاميلتون – فورمولا1

قام البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بنشر صورا له عبر حسابه الرسمي على (تويتر) بعد حصوله على المركز الثاني بسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، ليصبح على بُعد لقب واحد من معادلة الرقم القياسي للألماني ميكايل شوماخر، بفوزه في بطولة العالم للفورمولا واحد للمرة السادسة في مسيرته.

نادي الإسماعيلي المصري

اليوم نحتفل بعيد ميلاد المهندس/ إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي 😍🎉🎂#شجع_الدراويش#IsmailySC pic.twitter.com/tw6rD7cHaB — Ismaily SC (@Ismailyofficial) November 4, 2019

هنأ الحساب الرسمي للنادي الملقب بـ (الدروايش)، رئيسه بمناسبة عيد ميلاده، حيث كتب: “اليوم نحتفل بعيد ميلاد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي”.

آشلي بارتي – لاعبة كرة مضرب

شاركت الأسترالية آشلي بارتي، صورة لها مع متابعيها على (تويتر)، وذلك بعد فوزها بلقب بطولة الماسترز الختامية للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، وعلقت عليها: “لا يُصدق”.

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