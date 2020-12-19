تغريدات.. شيفتشينكو مع عائلته ولوكاكو يحتفل بعيد ميلاد نجله

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

جيم روس – الولايات المتحدة

Happy Birthday to my friend @steveaustinBSR! None better….🤠 pic.twitter.com/MmQIU4ItVX — Jim Ross (@JRsBBQ) December 18, 2020

هنأ معلق المصارعة العالمية الترفيهية، جيم روس، المصارع والممثل الأميركي ستيف أوستن بعيد ميلاده، مغردا: “عيد ميلاد سعيد لصديقي ستيف أوستن، لا شيء أفضل”.

تميم آل ثاني – قطر

الجميع فايز اليوم بمصافحة سيدي سمو الأمير .. @TamimBinHamad الف مبروك فوز #السد وهاردلك لـ #العربي .. #كأس_الأمير شكراً لجميع من ساهم في هذا المحفل الكروي بإفتتاح ملعب احمد بن علي المونديالي في ضل جائحة كورونا رابع ملاعب #كاس_العالم2202 #نحمدك_يا_ذا_العرش 🇶🇦 pic.twitter.com/RYiMUyl2Js — تميم آل ثاني (@TamemAlthani) December 18, 2020

نشر نائب رئيس نادي ام صلال الرياضي، تميم آل ثاني، تدوينة عبر حسابه على (تويتر)، قال فيها: “الجميع فاز بمصافحة سمو الأمير تميم بن حمد رئيس دولة قطر، ألف مبروك فوز السد وهاردلك للعربي بكأس الأمير، شكرا لجميع من ساهم في هذا المحفل الكروي بإفتتاح ملعب أحمد بن علي المونديالي في ظل جائحة كورونا، رابع ملاعب كأس العالم 2022”.

روميلو لوكاكو – بلجيكا

Happy birthday son

Romeo Emmanuel

I love you son 💙

#2 pic.twitter.com/WrpkdgtQDN — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) December 18, 2020

احتفل الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي انتر ميلان الإيطالي، بعيد ميلاد طفله الثاني، مغردا: “عيد ميلاد سعيد يا بني، روميو ايمانويل، أحبك يا بني”.

أندري شيفتشينكو – أوكرانيا

Nice to be spending quality time with the family. ❤️ pic.twitter.com/i53zELaMBE — Andriy Shevchenko (@jksheva7) December 18, 2020

شارك المهاجم الأسبق للمنتخب الكرواتي، أندري شيفتشينكو، صورة له مع عائلته عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “من الجيد قضاء وقت ممتع مع العائلة”.

[email protected]