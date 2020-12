تغريدات.. شيفتشينكو مع عائلته ولوكاكو يحتفل بعيد ميلاد نجله

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

جيم روس – الولايات المتحدة

Happy Birthday to my friend @steveaustinBSR !

هنأ معلق المصارعة العالمية الترفيهية، جيم روس، المصارع والممثل الأميركي ستيف أوستن بعيد ميلاده، مغردا: “عيد ميلاد سعيد لصديقي ستيف أوستن، لا شيء أفضل”.

تميم آل ثاني – قطر

نشر نائب رئيس نادي ام صلال الرياضي، تميم آل ثاني، تدوينة عبر حسابه على (تويتر)، قال فيها: “الجميع فاز بمصافحة سمو الأمير تميم بن حمد رئيس دولة قطر، ألف مبروك فوز السد وهاردلك للعربي بكأس الأمير، شكرا لجميع من ساهم في هذا المحفل الكروي بإفتتاح ملعب أحمد بن علي المونديالي في ظل جائحة كورونا، رابع ملاعب كأس العالم 2022”.

روميلو لوكاكو – بلجيكا

احتفل الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي انتر ميلان الإيطالي، بعيد ميلاد طفله الثاني، مغردا: “عيد ميلاد سعيد يا بني، روميو ايمانويل، أحبك يا بني”.

أندري شيفتشينكو – أوكرانيا

Nice to be spending quality time with the family. ❤️ pic.twitter.com/i53zELaMBE

