تغريدات.. “صباح أزرق” للشياب وسليم عبيد يودّع الوحدات

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد هشام – الأردن

كتب اللاعب السابق لنادي شباب العقبة، هشام عبدالمنعم عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك)، بعد إعلان عودته بشكل رسمي إلى الوحدات: “الحمد لله رب العالمين، شكرا لكل من بارك لي عن طريق الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، وشكرا لكل من اخطأ بحقي، الحمد لله تم توقيعي مع النادي الأم الوحدات، وسأقوم بإغلاق صفحتي على الفيس بوك وشكرا للجميع”.

خالد عصام – الأردن

عبر اللاعب السابق لنادي شباب الأردن، خالد عصام، عن سعادته بالإنضمام إلى نادي الوحدات، حيث كتب عبر صفحته على (فيسبوك): “أشكر معالي سليم خير رئيس نادي شباب الأردن على الـ 15 عاما الماضية الي قضيتها معهم، وإن شاء لله أن لا أكون مقصرا، الآن علي مسوؤلية كبيرة لخدمة نادي الوحدات وجماهيره العريقة”.

سليم عبيد – الأردن

ودع اللاعب سليم عبيد فريقه السابق نادي الوحدات بعد انهاء عقده، معلقا: “انتهى عقدي مع نادي الوحدات بعد مرور موسمين كانا من أجمل المواسم، حصلنا على 3 بطولات وهي بطولة الدرع وكأس السوبر وبطولة الدوري، أود أن أشكر كافة جماهير الوحدات على الدعم المتواصل وإدارة النادي والأجهزة الفنية التي عملت معها، وأسأل الله التوفيق في المرحلة القادمة”.

فرح الشياب – الأردن

شاركت لاعبة المنتخب الوطني الأول للسيدات ونادي شباب الفحيص، فرح الشياب، صورة لها مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، معلقة: “الصباح”، مع إرفاق إيموجي قلب أزرق وآخر يدل على التزلج.