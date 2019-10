“تغريدات”.. صلاح خلف الكواليس ومبابي يُمارس تنس الطاولة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح – لاعب ليفربول

نشر الدولي المصري “مو صلاح” نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على (تويتر) حول كواليس تصوير إعلانه الجديد مع عارضة الأزياء العالمية أليساندرا، مغردا: “خلف الكواليس”.

كيليان مبابي – لاعب باريس سان جيرمان

قام المهاجم الفرنسي الشاب بنشر صورة له عبر صفحته الشخصية على (تويتر) وهو يستعرض مهاراته في لعبة تنس الطاولة بعيدا عن إطار كرة القدم، مشيرا إلى إجادته لعب رياضة تنس الطاولة بشكل جيد.

لوسي تشارلز – سباق ثلاثي

Today I rolled the dice & took a chance at the Ironman World Champs🎲I ended up in 2nd (again) but I couldn't be more proud of my performance! Thanks for the incredible support🙌🏻 #IMWC #IMKona 📸's: @VaananenJesse pic.twitter.com/6K0cso5XBB

— Lucy Charles-Barclay (@LucyAnneCharles) October 13, 2019