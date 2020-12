تغريدات.. صلاح وهندرسون يحتفلان ولينيكر يسخر من اسمه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

جوردان هندرسون – إنجلترا

أبدى الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، سعادته بالفوز العريض لفريقه على كريستال بالاس بسباعية نظيفة ضمن الجولة 14 من البريميرليغ، مغردا: “عيد ميلاد سعيد ريدز”.

محمد صلاح – مصر

شارك الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورا له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، تظهر احتفاله بتسجيل هدفين من سباعية فريقه بشباك كريستال بالاس، دون إرفاق أي تعليق.

اليكسيا بتيلاس – إسبانيا

نشرت لاعبة نادي برشلونة الإسباني، اليكسيا بتيلاس، صورة له مع متابعيها عبر حسابها على (تويتر)، مغردة: ” سأكون سعيدة لرسم الساماريتا مع تلك التي لعبت بين كل أولئك الذين لديهم نفس الوجه”.

غاري لينيكر – إنجلترا

Been presenting this show for over 20 years and still get my name spelt incorrectly. 🤣 pic.twitter.com/oyzFyVV2pB

— Gary Lineker (@GaryLineker) December 20, 2020