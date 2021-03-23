تغريدات.. صلاح يتدرب مع “الفراعنة” وفريد يُحارب العنصرية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح – مصر

شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عدة صور له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، من تدريبات منتخب بلاده الذي يستعد لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، مكتفيا بوضع “ايموجي” العلم المصري.

فريدريكو رودريغز – البرازيل

Social media comments filled with hate and, above all, racism: we cannot feed that culture. We cannot aceppt it. We have to fight it always. We are bigger and better than that. Enough! pic.twitter.com/bR2ibDms6k — Fred Rodrigues (@Fred08oficial) March 22, 2021

انتقد البرازيلي فريدريكو رودريغز سانتوس لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كافة أشكال التعليقات العنصرية، مغردا: “تعليقات وسائل التواصل الإجتماعي مليئة بالكراهية وقبل كل شيء العنصرية، لا يمكننا تغذية تلك الثقافة ولا يمكننا قبولها، علينا أن نحاربها دائما، نحن أكبر وأفضل من ذلك”.

كريم بنزيمة – فرنسا

نشر الدولي الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق نادي ريال مدريد الإسباني، مقطع فيديو له مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على (تويتر)، يظهر قيامه بتدريبات بدنية قوية استعدادا للإستحقاقات المقبلة، مغردا: “تدرب بجد ولا تتوقف أبدا”.

نادي إنتر ميلان – إيطاليا

🎂 | COMPLEANNO Chi si ricorda dopo quanti minuti Walter Samuel ha segnato nel derby del 7 ottobre 2012? Ditecelo nelle risposte! 🎂🖤💙 pic.twitter.com/94yWpI5Jx6 — Inter (@Inter) March 23, 2021

هنأ الحساب الرسمي لنادي إنتر ميلان الإيطالي عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، مدافعه الأرجنتيني السابق والتر صامويل بعيد ميلاده الـ 44، مغردا: “عيد ميلاد سعيد، من يتذكر الدقيقة التي سجل فيها والتر هدفه بالديربي يوم 7 تشرين أول (أكتوبر) 2012”.

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