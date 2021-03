تغريدات.. صلاح يتدرب مع “الفراعنة” وفريد يُحارب العنصرية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح – مصر

شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عدة صور له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، من تدريبات منتخب بلاده الذي يستعد لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، مكتفيا بوضع “ايموجي” العلم المصري.

فريدريكو رودريغز – البرازيل

Social media comments filled with hate and, above all, racism: we cannot feed that culture. We cannot aceppt it. We have to fight it always. We are bigger and better than that. Enough! pic.twitter.com/bR2ibDms6k

