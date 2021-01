تغريدات.. صلاح يستعرض عضلاته وكروس يحتفل بمباراته رقم 300

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح – مصر

شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، تظهر قوته البدنية وتفصيلات جسده، مكتفيا بوضع “ايموجي” يدلل على القوة.

ميراليم بيانيتش – البوسنة

Por todos 💙❤️ Para ganar todo 🔥 . One more, ready to do it again (W+W+W) #GranadaBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/4jC9D4PooT

نشر الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، صورا له من مباراة فريقه الأخيرة التي تغلب بها على غرناطة برباعية نظيفة لحساب الجولة 18 من الليغا، مغردا: “للجميع، الفوز بكل شيء، مرة أخرى جاهزون للقيام بكل شيء”.

سيدريك سواريس – البرتغال

Tough cup game tonight but we stuck together and pushed through! Happy to move on to the next round and stay on track to defend our title! COYG!💪🏻⚽#Arsenal #emiratesfacup #afc #gunners #welldone #team #spirit pic.twitter.com/NJbo3ChANP

