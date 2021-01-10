تغريدات.. صلاح يستعرض عضلاته وكروس يحتفل بمباراته رقم 300

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح – مصر

شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، تظهر قوته البدنية وتفصيلات جسده، مكتفيا بوضع “ايموجي” يدلل على القوة.

ميراليم بيانيتش – البوسنة

Por todos 💙❤️

Para ganar todo 🔥

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One more, ready to do it again (W+W+W)#GranadaBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/4jC9D4PooT — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) January 9, 2021

نشر الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، صورا له من مباراة فريقه الأخيرة التي تغلب بها على غرناطة برباعية نظيفة لحساب الجولة 18 من الليغا، مغردا: “للجميع، الفوز بكل شيء، مرة أخرى جاهزون للقيام بكل شيء”.

سيدريك سواريس – البرتغال

Tough cup game tonight but we stuck together and pushed through! Happy to move on to the next round and stay on track to defend our title! COYG!💪🏻⚽#Arsenal #emiratesfacup #afc #gunners #welldone #team #spirit pic.twitter.com/NJbo3ChANP — Cédric Soares (@OficialCedric) January 9, 2021

عبر البرتغالي سيدريك سواريس مدافع نادي آرسنال الإنجليزي، عن سعادته بفوز فريقه على نيوكاسل بهدفين نظيفين وبلوغ الدور الثالث من كأس إنجلترا، مغردا: “لعبة كأس صعبة، لكننا تماسكنا معا، سعيد للإنتقال إلى الجولة التالية والبقاء على المسار الصحيح للدفاع عن لقبنا”.

توني كروس – ألمانيا

300 games for the best club in the world pic.twitter.com/GSYCuY9pq8 — Toni Kroos (@ToniKroos) January 10, 2021

احتفل الدولي الألماني توني كروس لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، بوصوله إلى المباراة رقم 300 بقميص النادي الملكي، مغردا: “300 مباراة لأفضل ناد في العالم”.

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