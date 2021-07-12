تغريدات.. صلاح يعود ومحرز يغادر و”ليالي سحرية” للطليان

خالد العميري
عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.
“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
فيديريكو بيرنارديسكي – إيطاليا
Notti magiche 🇮🇹
Sul tetto d’Europa 🏆💙#RinascimentoAzzurro #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro @azzurri pic.twitter.com/IwffSqSvNv
— Federico Bernardeschi (@fbernardeschi) July 12, 2021
عبر فيديريكو بيرنارديسكي عن سعادته بتتويج إيطاليا بلقب كأس أمم أوروبا بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح 3-2 عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، مغردا: “الليالي السحرية، أوروبا”.
محمد صلاح – مصر
Back. pic.twitter.com/TWr29fXQnc
— Mohamed Salah (@MoSalah) July 11, 2021
شارك الدولي المصري محمد صلاح، صورة له تظهر انتهاء إجازته الصيفية الخاصة تمهيدا للإنتظام مجددا في تدريبات نادي ليفربول الإنجليزي، مغردا: “العودة”.
جيانلويجي دوناروما – إيطاليا
Campioni d’Europa 🏆 Orgogliosi di aver regalato il sorriso a tutti gli italiani e aver vissuto insieme ai nostri straordinari tifosi tante “Notti magiche” 🇮🇹 #RinascimentoAzzurro #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro #EURO2020 @azzurri pic.twitter.com/fGrnZw5nbM
— Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) July 11, 2021
يشعر حارس المرمى الإيطالي دوناروما بالفخر عقب مساهمته في قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب اليورو، مغردا: ” كأس أبطال أوروبا، فخورون برسم الإبتسامة على جميع الإيطاليين والعيش مع جماهيرنا غير العادية العديد من الليالي السحرية”.
رياض محرز – الجزائر
نشر الجزائري رياض محرز مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له امام إحدى الطائرات مع عائلته، مغردا: “وقت العائلة.. الحمد لله”.