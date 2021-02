خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

بهاء عبد الرحمن – الأردن

ساند لاعب وسط فريق نادي النصر الكويتي، بهاء عبد الرحمن، فريقه السابق النادي الفيصلي، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “ان شاء الله موسم حافل بالبطولات للفيصلي، بالتوفيق للجهاز الفني الجديد ولإخواني اللاعبين وجمهور الزعيم ببداية البطولة الجديدة”.

محمد صلاح – مصر

شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، تظهر جانبا من حياته الخاصة باللعب مع طفلته بعيدا عن الملاعب، دون إرفاق أي تعليق.

رحيم سترلينغ – إنجلترا

First part of the job done ✔️🤟🏾 pic.twitter.com/i5x0vsfsdJ

