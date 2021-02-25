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تغريدات.. صلاح يلهو مع طفلته وآلي يُشيد بعودة غاريث بيل

منذ 55 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

بهاء عبد الرحمن – الأردن

ساند لاعب وسط فريق نادي النصر الكويتي، بهاء عبد الرحمن، فريقه السابق النادي الفيصلي، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “ان شاء الله موسم حافل بالبطولات للفيصلي، بالتوفيق للجهاز الفني الجديد ولإخواني اللاعبين وجمهور الزعيم ببداية البطولة الجديدة”.

محمد صلاح – مصر

شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، تظهر جانبا من حياته الخاصة باللعب مع طفلته بعيدا عن الملاعب، دون إرفاق أي تعليق.

رحيم سترلينغ – إنجلترا

عبر الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ عن سعادته بفوز فريقه مانشستر سيتي على بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدفين نظيفين في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مغردا: “تم إنجاز الجزء الأول من العمل”.

ديلي ألي – إنجلترا

أشاد لاعب وسط نادي توتنهام الإنجليزي بهدف زميله الويلزي غاريث بيل من رباعية فريقه في شباك وولفسبيرجر النمساوي في إياب دور الـ 32 من اليوروباليغ، مغردا: “تهانينا على هدفك غاريث بيل، ليلة سعيدة تحت الأضواء”.

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