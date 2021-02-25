خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

بهاء عبد الرحمن – الأردن

ساند لاعب وسط فريق نادي النصر الكويتي، بهاء عبد الرحمن، فريقه السابق النادي الفيصلي، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “ان شاء الله موسم حافل بالبطولات للفيصلي، بالتوفيق للجهاز الفني الجديد ولإخواني اللاعبين وجمهور الزعيم ببداية البطولة الجديدة”.

محمد صلاح – مصر

شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، تظهر جانبا من حياته الخاصة باللعب مع طفلته بعيدا عن الملاعب، دون إرفاق أي تعليق.

رحيم سترلينغ – إنجلترا

First part of the job done ✔️🤟🏾 pic.twitter.com/i5x0vsfsdJ — Raheem Sterling (@sterling7) February 24, 2021

عبر الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ عن سعادته بفوز فريقه مانشستر سيتي على بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدفين نظيفين في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مغردا: “تم إنجاز الجزء الأول من العمل”.

ديلي ألي – إنجلترا

Congrats on another goal @GarethBale11! A good night under the lights 💫 pic.twitter.com/2M4cP6mBrE — Dele (@dele_official) February 24, 2021

أشاد لاعب وسط نادي توتنهام الإنجليزي بهدف زميله الويلزي غاريث بيل من رباعية فريقه في شباك وولفسبيرجر النمساوي في إياب دور الـ 32 من اليوروباليغ، مغردا: “تهانينا على هدفك غاريث بيل، ليلة سعيدة تحت الأضواء”.

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