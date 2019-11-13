تغريدات .. غريزمان “الجوكر الجديد” ونيمار يُشارك في إعلان للساعات

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أرتورو فيدال – تشيلي

نشر لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع (إنستغرام) بصحبة أصدقاء الحي الذي نشأ فيه، معلقا: “في حي العزيز مع أصدقائي”.

تياغو سيلفا – البرازيل

حرص لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله، حيث نشر صورة له عبر (إنستغرام)، معلقا: “عيد ميلاد سعيد يا بني، مايو السماء تبارك لك، والدك يحبك كثيرا”.

أنطوان غريزمان – فرنسا

قام لاعب برشلونة الإسباني بمشاركة صورة له مع متابعيه عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) تقمص من خلالها شخصية الجوكر، الذي يستعد لإطلاق الجزء الثاني من فيلمه المشوّق خلال الأيام المقبلة.

نيمار – البرازيل

شارك مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في حملة دعائية لاحدى شركات الساعات، حيث نشر صورة له وهو يرتدي ساعة جديدة على (تويتر)، مغردا: “انظر بتمعن”.

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