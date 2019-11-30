تغريدات.. غريزمان يُراقب حصانه ومحمد صلاح يعلب كرة السلة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فيرجيل فان دايك – هولندا

أعلن مدافع نادي ليفربول الإنجليزي في صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، إنشاء صفحة لمحبي المدرب الألماني يورغن كلوب، معلقا: “مرحبا بالمعجبين، يرجى اتباع نسخة احتياطية جديدة من معجبي يورغن كلوب”.

محمد صلاح – مصر

كشف “الفرعون المصري” نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن شغفه بممارسة لعبة كرة السلة، وذلك بنشره صوره له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) وهو يلعب كرة السلة.

أنطوان غريزمان – فرنسا

نشر مهاجم نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، وهو يراقب حصانه، معلقا: “يكون للحصان الخارجي تأثيرا مفيدا في داخل الرجل”.

أحمد حسن (كوكا) – مصر

قام المصري أحمد حسن كوكا لاعب نادي سبورتنج براغا البرتغالي، بنشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، تظهر جلوسه على جسر لويس الأول بمدينة بورتو البرتغالية.

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