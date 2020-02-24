آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

تغريدات .. غوتزه بشخصية المحارب وكرنفال غنائي لألفيس بالبرازيل

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماريو غوتزه – ألمانيا

شارك لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية رفقة مدربه، مغردا: “موقف المحارب، العمل على نفسي مع مدربي، استمتع باليوم”.

مارتين برايثوايت – الدنمارك

وجه مهاجم نادي برشلونة الإسباني، رسالة إلى متابعيه عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر (تويتر)، مغردا: “المزيد.. قادم”.

جورجينيو فينالدوم – هولندا

View this post on Instagram

Happy birthday sis! ♥️

A post shared by Gini Wijnaldum (@gwijnaldum) on

هنأ لاعب نادي ليفربول الإنجليزي شقيقته بعيد ميلادها، حيث نشر صورة لها عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “عيد ميلاد سعيد يا شقيقتي”.

داني ألفيس – البرازيل

نشر النجم البرازيلي مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) وهو يغني، معلقا: “أنا مستعد لأول كرنفال في البرازيل، دعنا نستمتع أننا نستحق أن نكون سعداء يا شعبي”.

[email protected]

الوسوم

مقالات ذات صلة

تير شتيجن: جاهزون لمواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة واحدة

جرانوييرس وثيبايوس يتوّجان بلقب الزوجي في بطولة ريو

منذ ساعة واحدة

لامبارد يقود تشيلسي بذكريات نهائي 2012 أمام بايرن ميونيخ

منذ 3 ساعات

رحلة “محفوفة” بالمخاطر لبرشلونة إلى نابولي بدوري الأبطال

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock