تغريدات .. غوتزه بشخصية المحارب وكرنفال غنائي لألفيس بالبرازيل

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماريو غوتزه – ألمانيا

'Warrior Position' – working on myself with my coach.

Enjoy your Sunday 👍🏽 pic.twitter.com/YEw43EI469 — Mario Götze (@MarioGoetze) February 23, 2020

شارك لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية رفقة مدربه، مغردا: “موقف المحارب، العمل على نفسي مع مدربي، استمتع باليوم”.

مارتين برايثوايت – الدنمارك

More to come 👊🏾🔵🔴 pic.twitter.com/gqG4Rj1Lil — Martin Braithwaite (@MartinBraith) February 23, 2020

وجه مهاجم نادي برشلونة الإسباني، رسالة إلى متابعيه عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر (تويتر)، مغردا: “المزيد.. قادم”.

جورجينيو فينالدوم – هولندا

هنأ لاعب نادي ليفربول الإنجليزي شقيقته بعيد ميلادها، حيث نشر صورة لها عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “عيد ميلاد سعيد يا شقيقتي”.

داني ألفيس – البرازيل

نشر النجم البرازيلي مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) وهو يغني، معلقا: “أنا مستعد لأول كرنفال في البرازيل، دعنا نستمتع أننا نستحق أن نكون سعداء يا شعبي”.

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