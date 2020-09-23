تغريدات .. غوميز يحتفل باليوم الوطني وأبو حصوة يتدرب مع “الشجاع”

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

عدي أبو حصوة – الأردن

شارك لاعب المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ، عدي أبو حصوة، صورة له مع متابعيه عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك)، تظهر إشرافه على إحدى الحصص التدريبية لأحد اللاعبين، معلقا: “تمرين اليوم مع صديقي الشجاع.. محمد حسين باشا الحواتمة”.

توماس مولر – ألمانيا

قام لاعب نادي بايرن ميونيخ، توماس مولر، بمشاركة مقطع فيديو يظهر توقيع ناديه لاتفاقية مع إحدى المنظمات حول المسؤولية الإجتماعية، مغردا: “تعاون كبير وعيش حقيقي للمسؤولية الإجتماعية، هنا نريد التصفيق”.

نيلسون سيميدو – البرتغال

ودع الظهير الأيمن نيلسون سيميدو، فريقه برشلونة، حيث كتب عبر حسابه على (انستغرام): “شكرا جزيلا لبرشلونة على إعطائي الفرصة للعيش بارتداء هذا القميص لمدة 3 سنوات، واللعب في المعسكر والتعلم والاستمتاع بأفضل ما في العالم، أتمنى الأفضل وممتن إلى الأبد.. شكرا للجميع”.

بافيتيمبي غوميز – فرنسا

أتقدم بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة العربية السعودية

بمناسبة اليوم الوطني. يوم وطني سعيد! 🇸🇦 pic.twitter.com/lA1tUQy7MS — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) September 23, 2020

احتفل الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي، باليوم الوطني للسعودية، مغردا: “أتقدم بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني.. يوم وطني سعيد”.

Khaled.omeri@alghad.jo