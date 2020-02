تغريدات .. غوميز يطالب بلهندة بالبكاء وسارابيا يلعب البلياردو

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لوكا يوفيتش – صربيا

احتفل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، بعيد ميلاد نجله، حيث نشر صورة له عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “ابني حياتي، أحبك، عيد ميلاد سعيد”.

دافيد دي خيا – إسبانيا

Find someone who looks at you the way @vlindelof looks at me 👀 pic.twitter.com/sb1DbTugan

— David de Gea (@D_DeGea) February 25, 2020