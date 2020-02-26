تغريدات .. غوميز يطالب بلهندة بالبكاء وسارابيا يلعب البلياردو

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لوكا يوفيتش – صربيا

احتفل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، بعيد ميلاد نجله، حيث نشر صورة له عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “ابني حياتي، أحبك، عيد ميلاد سعيد”.

دافيد دي خيا – إسبانيا

Find someone who looks at you the way @vlindelof looks at me 👀 pic.twitter.com/sb1DbTugan — David de Gea (@D_DeGea) February 25, 2020

نشر حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع (تويتر) رفقة فيكتور ليندلوف، مغردا: “العثور على شخص ينظر إليك، ليندلوف ينظر إلي”.

بافيتيمبي غوميز – فرنسا

@ynsbelhanda İyi ki doğdun kardeşim… Ama bence sana sezon sonu ağlamak daha çok yakışıyor.. umarım bu sezon sonu da şampiyon olur, kutlamalar da ağlarsın🤣#fenerağlama #şampiyoncimbom ⭐⭐⭐⭐🦁💛❤ pic.twitter.com/TfI94UsPX0 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) February 25, 2020

هنأ مهاجم نادي الهلال السعودي، صديقه المغربي يونس بلهندة لاعب نادي غلطة سراي التركي بمناسبة عيد ميلاده، مغردا: “بلهندة عيد ميلاد سعيد يا أخي، أعتقد أنه سيكون من الأفضل لك أن تبكي بنهاية الموسم، وأتمنى أن يكون هذا موسم البطل، وستبكي أيضا”.

بابلو سارابيا – إسبانيا

شارك لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له مع متابعيه عبر موقع (تويتر) وهو يُمارس لعبة البلياردو، مشيرا إلى الرقم ثمانية.

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