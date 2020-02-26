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تغريدات .. غوميز يطالب بلهندة بالبكاء وسارابيا يلعب البلياردو

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لوكا يوفيتش – صربيا

احتفل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، بعيد ميلاد نجله، حيث نشر صورة له عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “ابني حياتي، أحبك، عيد ميلاد سعيد”.

دافيد دي خيا – إسبانيا

نشر حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع (تويتر) رفقة فيكتور ليندلوف، مغردا: “العثور على شخص ينظر إليك، ليندلوف ينظر إلي”.

بافيتيمبي غوميز – فرنسا

هنأ مهاجم نادي الهلال السعودي، صديقه المغربي يونس بلهندة لاعب نادي غلطة سراي التركي بمناسبة عيد ميلاده، مغردا: “بلهندة عيد ميلاد سعيد يا أخي، أعتقد أنه سيكون من الأفضل لك أن تبكي بنهاية الموسم، وأتمنى أن يكون هذا موسم البطل، وستبكي أيضا”.

بابلو سارابيا – إسبانيا

شارك لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له مع متابعيه عبر موقع (تويتر) وهو يُمارس لعبة البلياردو، مشيرا إلى الرقم ثمانية.

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