تغريدات.. غوميز يُغازل غلطة سراي وأرتورو فيدال يُلهم أطفاله

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

واين روني – إنجلترا

Get in. Come on @England . Well done lads 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🙌🏆 pic.twitter.com/GK5IapQZYi

أبدى الدولي الإنجليزي الأسبق، واين روني، سعادته بفوز منتخب بلاده على المنتخب الألماني بهدفين نظيفين في ربع نهائي كأس أوروبا، مغردا: “اذهب إلى انجلترا، أحسنتم أيها الفتيان”.

أرتورو فيدال – تشيلي

شارك التشيلي أرتورو فيدال صورة له مع أطفاله قبل مواجهة المنتخب البرازيلي في ثمن نهائي كوبا أميركا، مغردا: “أعظم إنجاز لي هو سعادة أطفالي.. سنواصل القتال كل يوم كما لو كان الأول، أحبهم بكل قوتي، الآن نحن نركز على تحقيق أحلامنا”.

هاري كين – إنجلترا

Thank you to all the fans at Wembley and up and down the country. Your support so far has been incredible. Let’s keep going! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁🦁🦁 pic.twitter.com/7r1oEpi9Kj

— Harry Kane (@HKane) June 30, 2021