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تغريدات.. غوميز يُغازل غلطة سراي وأرتورو فيدال يُلهم أطفاله

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

واين روني – إنجلترا

أبدى الدولي الإنجليزي الأسبق، واين روني، سعادته بفوز منتخب بلاده على المنتخب الألماني بهدفين نظيفين في ربع نهائي كأس أوروبا، مغردا: “اذهب إلى انجلترا، أحسنتم أيها الفتيان”.

أرتورو فيدال – تشيلي

شارك التشيلي أرتورو فيدال صورة له مع أطفاله قبل مواجهة المنتخب البرازيلي في ثمن نهائي كوبا أميركا، مغردا: “أعظم إنجاز لي هو سعادة أطفالي.. سنواصل القتال كل يوم كما لو كان الأول، أحبهم بكل قوتي، الآن نحن نركز على تحقيق أحلامنا”.

هاري كين – إنجلترا

ثمّن الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام، دعم الجماهير التي ساهمت بفوز “الأسود” على ألمانيا في ثمن نهائي اليورو، مغردا: “شكرا لجميع المشجعين في ويمبلي وبجميع أنحاء البلاد، لقد كان دعمكم لا يصدق حتى الآن، لنستمر”.

بافيتيمبي غوميز – فرنسا

استذكر المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز مسيرته الإحترافية مع نادي غلطة سراي التركي، مغردا: “في مثل هذا اليوم ومنذ 4 سنوات، يصادف انضمامي إلى عائلة غلطة سراي”.

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