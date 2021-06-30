تغريدات.. غوميز يُغازل غلطة سراي وأرتورو فيدال يُلهم أطفاله

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

واين روني – إنجلترا

Get in. Come on @England. Well done lads 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🙌🏆 pic.twitter.com/GK5IapQZYi — Wayne Rooney (@WayneRooney) June 29, 2021

أبدى الدولي الإنجليزي الأسبق، واين روني، سعادته بفوز منتخب بلاده على المنتخب الألماني بهدفين نظيفين في ربع نهائي كأس أوروبا، مغردا: “اذهب إلى انجلترا، أحسنتم أيها الفتيان”.

أرتورو فيدال – تشيلي

Mi maximo logro… la felicidad de mis hijos, todo es, por ellos y para ellos, así seguiremos luchando cada día como si fuera el primero… los amo con todas mis fuerzas… Ahora ya cargamos nuestras baterías para lograr nuestros sueños y el de todos quienes nos acompañan… 🇨🇱❤️💪🏽⚽️ pic.twitter.com/Iop0fWcp12 — Arturo Vidal (@kingarturo23) June 29, 2021

شارك التشيلي أرتورو فيدال صورة له مع أطفاله قبل مواجهة المنتخب البرازيلي في ثمن نهائي كوبا أميركا، مغردا: “أعظم إنجاز لي هو سعادة أطفالي.. سنواصل القتال كل يوم كما لو كان الأول، أحبهم بكل قوتي، الآن نحن نركز على تحقيق أحلامنا”.

هاري كين – إنجلترا

Thank you to all the fans at Wembley and up and down the country. Your support so far has been incredible. Let’s keep going! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁🦁🦁 pic.twitter.com/7r1oEpi9Kj — Harry Kane (@HKane) June 30, 2021

ثمّن الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام، دعم الجماهير التي ساهمت بفوز “الأسود” على ألمانيا في ثمن نهائي اليورو، مغردا: “شكرا لجميع المشجعين في ويمبلي وبجميع أنحاء البلاد، لقد كان دعمكم لا يصدق حتى الآن، لنستمر”.

بافيتيمبي غوميز – فرنسا

4 years ago, the day I joined the Cimbom Family ❤️💛🇹🇷 @GalatasaraySK ⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/Q3wtBLa3kE — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 29, 2021

استذكر المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز مسيرته الإحترافية مع نادي غلطة سراي التركي، مغردا: “في مثل هذا اليوم ومنذ 4 سنوات، يصادف انضمامي إلى عائلة غلطة سراي”.

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