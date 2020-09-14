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تغريدات .. غونزاليس يرد على نيمار وتييم يوجه رسالة إلى زفيريف

منذ 54 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ألفارو غونزاليس – إسبانيا

رد الإسباني ألفارو غونزاليس، مدافع أولمبيك مرسيليا، على اتهام نيمار له بالعنصرية ورغبته في توجيه ضربة إلى وجهه عقب نهاية مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا، مغردا: “لا مكان للعنصرية، علاقتي جيدة مع الزملاء والأصدقاء، عليك أن تتعلم كيف تخسر وأن لا تتجاوز هذه الخسارة حدود الملعب، انتصار مذهل وثلاث نقاط ثمينة”.

جوليانو دي باولا – البرازيل

نفى البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب نادي النصر السعودي، ما تردد عن نهاية مشواره من الفريق، مؤكدا في تغريدة له: “سمعت الكثير من الشائعات التي تقول بأنني سأترك النصر بعد نهاية الموسم، لكنني أود التوضيح أن لدي عقد لمدة عام آخر وأريد البقاء، هذه الرغبة متبادلة، والنادي أظهر سعادته بقرار استمراري وقاموا بإلغاء تأشيرة مغادرتي”.

دومينيك تييم – النمسا

وجه النمساوي دومينيك تييم المتوج بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، رسالة إلى اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف، جاء فيها: “هذه المباراة تستحق أكثر من بطل، أنا متأكد من أنك سترفع هذا الكأس قريبا، أشكرك على كونك منافسا رائعا ولكونك صديقا حقيقيا بالجولة”.

فيليبي رييس – إسبانيا

احتفل لاعب كرة السلة الإسباني فيليبي رييس، بفوز ريال مدريد على برشلونة والتتويج بطلا لكأس السوبر الإسباني لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخه، مغردا: “نحن نبدأ موسما غير عادي وننتصر، سيكون لدينا الوقت للاحتفال بالانتصارات التي حققناها”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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