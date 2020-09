تغريدات .. غونزاليس يرد على نيمار وتييم يوجه رسالة إلى زفيريف

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ألفارو غونزاليس – إسبانيا

رد الإسباني ألفارو غونزاليس، مدافع أولمبيك مرسيليا، على اتهام نيمار له بالعنصرية ورغبته في توجيه ضربة إلى وجهه عقب نهاية مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا، مغردا: “لا مكان للعنصرية، علاقتي جيدة مع الزملاء والأصدقاء، عليك أن تتعلم كيف تخسر وأن لا تتجاوز هذه الخسارة حدود الملعب، انتصار مذهل وثلاث نقاط ثمينة”.

جوليانو دي باولا – البرازيل

1️⃣

Guys I heard a lot of rumors saying that I will leave this season but I would like to clarify that I have one more year contract and I want to stay .. even the club is so happy with my decision that they canceled my exit visa accidentally..

continued ..

— Giuliano Victor de Paula (@giulianovp) September 13, 2020