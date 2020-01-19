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تغريدات .. فابريغاس فخور بعائلته وإبراهيموفيتش يُثير الجدل

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

بول بوغبا – فرنسا

نشر لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) مع المطرب الكولومبي خوسيه بالفين، معلقا: “مع المطرب الشعبي”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

أثار مهاجم ميلان الإيطالي، الجدل بعدما نشر صورة عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) لعدد من منتجات الحلاقة تحمل اسمه، معلقا: “كل ما تحتاجه لتشعر كأنك لها”.

سيسك فابريغاس – إسبانيا

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Proud of my Lebanese family ❤️🇱🇧

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قام لاعب موناكو الفرنسي، بنشر صورة لعائلته عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) وهم يتابعون إحدى المباريات، معلقا: “فخور بعائلتي اللبنانية”.

هيرفي رينارد – فرنسا

شارك المدير الفني للمنتخب السعودي، صورا عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) من تأهل “الأخضر” لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما، مغردا: “مرة أخرى، تهانينا للموظفين واللاعبين على هذا الأداء الرائع، في الطريق إلى الدور نصف النهائي”.

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