تغريدات.. فاتي يحتفل بانجازه ورسالة من المتسلّق سلامة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أنسو فاتي – إسبانيا

دخل نجم برشلونة الصاعد أنسو فاتي، تاريخ المنتخب الإسباني كأصغر مسجل عن سن 17 و 311 يوما، محطما رقما دام 95 عاما، مغردا: “النصر الأول والهدف الأول مع إسبانيا، دعونا نستمر في العمل للحصول على المزيد من الفرص، شكرا لكم جميعا”.

مؤمن زكريا – مصر

وجّه اللاعب الدولي المصري مؤمن زكريا مهاجم النادي الأهلي، رسالة إلى محبيه، بقوله: “جمهوري الحبيب، دائما استمد منكم القوة وتعطوني الأمل.. ربنا ما يحرمني منكم”.

كاتارزينا كيدرزينيك – بولندا

Happy for Bundesliga debut😁 Nice to be back on the pitch finally. #stepbystep 👣 pic.twitter.com/YdeqWwLOHl

— Katarzyna Kiedrzynek (@kasiakiedrzynek) September 6, 2020