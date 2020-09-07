تغريدات.. فاتي يحتفل بانجازه ورسالة من المتسلّق سلامة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أنسو فاتي – إسبانيا

Primera victoria y primer gol con la @SeFutbol ¡A seguir trabajando para tener más oportunidades como esta! ¡Gracias a todos! https://t.co/5a8798x9Qr — Ansu Fati (@ANSUFATI) September 6, 2020

دخل نجم برشلونة الصاعد أنسو فاتي، تاريخ المنتخب الإسباني كأصغر مسجل عن سن 17 و 311 يوما، محطما رقما دام 95 عاما، مغردا: “النصر الأول والهدف الأول مع إسبانيا، دعونا نستمر في العمل للحصول على المزيد من الفرص، شكرا لكم جميعا”.

مؤمن زكريا – مصر

جمهوري الحبيب: دايما باستمد منكم القوة وبتعطوني الأمل..

ربنا ما يحرمني منكم..🌹💐🌹 — Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) September 6, 2020

وجّه اللاعب الدولي المصري مؤمن زكريا مهاجم النادي الأهلي، رسالة إلى محبيه، بقوله: “جمهوري الحبيب، دائما استمد منكم القوة وتعطوني الأمل.. ربنا ما يحرمني منكم”.

كاتارزينا كيدرزينيك – بولندا

Happy for Bundesliga debut😁 Nice to be back on the pitch finally. #stepbystep 👣 pic.twitter.com/YdeqWwLOHl — Katarzyna Kiedrzynek (@kasiakiedrzynek) September 6, 2020

عبرت البولندية كاتارزينا كيدرزونيك حارسة مرمى فولفسبورغ الألماني، عن سعادتها بانطلاقة دوري السيدات، مغردة: “سعيد بظهور البوندسليجا لأول مرة – العودة إلى أرض الملعب أخيرا”.

مصطفى سلامة – الأردن

كتب المتسلق الأردني مصطفى سلامة، رسالة عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك)، جاء فيها: “عندما نسمح لأنفسنا بالاستماع إلى صوتنا الداخلي وروحنا الداخلية وحقيقتنا الداخلية، تحدث لنا أشياء عظيمة”.

Khaled.omeri@alghad.jo