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تغريدات.. فاران يستعد للموسم الجديد وأرتيتا فخور بالجميع

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نادي ميلان الإيطالي

استذكر الحساب الرسمي لنادي ميلان الإيطالي، الهدفان اللذان سجلهما الهولندي ماركو فان باستن والإيطالي دانييلي مسارو، مغردا: “في هذا اليوم ومنذ 28 عاما، قادنا فان باستن وماسارو إلى الفوز بكأس السوبر الإيطالي للمرة الثانية في تاريخنا”.

رافائيل فاران – فرنسا

شارك الدولي الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني، عدة صور له تظهر جانبا من خضوعه إلى تدريبات خاصة بتحسين اللياقة البدنية، مغردا: “موسم جديد، بداية جديدة وعازمون على بذل كل شيء”.

هتان باهبري – السعودية

عبر لاعب الوسط المهاجم عن سعادته الكبيرة باستعادة الهلال لقب بطل الدوري السعودي لكرة القدم قبل مرحلتين من نهاية موسم 2019-2020 بفوز الكبير على ضيفه الحزم 4-1، مغردا: “يارب لك الحمد، مبروك لجمهورنا الغالي”.

ميكل أرتيتا – إسبانيا

احتفل الاسباني ميكل أرتيتا مدرب نادي آرسنال الإنجليزي، في تتويجه بلقب النسخة الـ98 لدرع المجتمع في كرة القدم، مغردا: “عندما تواجه التحدي بإيمان وشجاعة ، فكل شيء ممكن، فخور بالجميع!”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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