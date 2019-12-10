تغريدات .. فاسكيز يتعلم مع نجله وإبراهيموفيتش يتجه للتايكواندو

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

سيرجيو راموس – إسبانيا

احتفل مدافع نادي ريال مدريد الإسباني بعيد ميلاد والده، حيث نشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا عليها: “مرت السنوات، حسنا، لكنهم ما زالوا هناك في إشبيلية ومدريد، كان لدينا دليل، معلم، مرجع وداعم، لقد جلبنا إحساسك بالعائلة وحبك إلى هنا دائما، أحبك كثيرا يا بارباس، شكرا لك، عيد ميلاد سعيد يا أبي، أحبك”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

نشر المهاجم السويدي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) وهو يرتدي ملابس التايكوندو برفقة أحد المدربين، معلقا: “يمكن لأي شخص دراسة التاريخ، عدد قليل فقط يمكن أن تجعله بطلا للعالم، البطل الأولمبي، بطل أوروبا في التايكواندو”.

إيكر كاسياس – إسبانيا

شارك حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) على ضفاف نهر بورتو، معلقا: “الإثنين، ينتهي الجسر، يبدأ الأسبوع، رميت نفسي في النهر”.

لوكاس فاسكيز – إسبانيا

قام لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، بنشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) رفقة نجله وهما يقرءان كتابا للأطفال، معلقا: “التعلم معا”.

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