تغريدات .. فالكاو يتوعد المنافسين ورونالدينيو يحتفل مع شقيقه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

علي الحبسي – عُمان

اللهم ثبته عند السؤال

اللهم ثبته عند السؤال

اللهم ثبته عند السؤال الله اجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين pic.twitter.com/lSa3hVbEnT — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) January 11, 2020

نعى الحارس الدولي العُماني علي الحبسي وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، الذي وافته المنية في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، الله اجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين”.

رونالدينيو – البرازيل

نشر النجم البرازيلي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، رفقة شقيقه الأكبر بمناسبة عيد ميلاده، معلقا: “أخي، الأب، شريكي، عيد ميلاد سعيد روبيرتو، شكرا لك على كل اللحظات التي أمضيتها معك، أنا أحبك”.

توبي ألدرفيريلد – هولندا

حرص لاعب نادي توتنهام الإنجليزي على دعم زميله الإنجليزي هاري كين عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرا، حيث نشر صورة له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) برفقة كين، مغردا: “الشفاء العاجل”.

راداميل فالكاو – كولومبيا

Preparándonos para lo que viene /// Training for what's coming 🤛🤜 pic.twitter.com/rnoqpMfesr — Radamel Falcao (@FALCAO) January 10, 2020

حذر لاعب نادي غلطة سراي التركي، المنافسين، حيث نشر مقطع فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) من تدريبات فريقه الأخيرة، مغردا: “التحضير لما هو قادم”.

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