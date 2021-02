تغريدات.. فان در سار يُشارك رونالدو احتفاله بعيد ميلاده الـ 36

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له مع زوجته وأطفاله أثناء احتفالهم بعيد ميلاده، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك): “بينما احتفل بعيد ميلادي الـ 36 وسنتي الرابعة كلاعب كرة قدم محترف، اعتذر لأنني لا استطيع أن أعدكم بـ 20 سنة اخرى، لكن ما يمكنني أن اعدكم به، هو أنني طالما مستمر، فلن تحصلوا على أقل من 100% مني”.

أدوين فان در سار – هولندا

Finally home after a tough couple of days at the office… I would like to send my birthday wishes to my friend and the greatest player i’ve ever played with: @Cristiano. 36 years old? Wow… Keep pushing, legend. 👏 pic.twitter.com/BeGIK1nMqM

