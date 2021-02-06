تغريدات.. فان در سار يُشارك رونالدو احتفاله بعيد ميلاده الـ 36

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له مع زوجته وأطفاله أثناء احتفالهم بعيد ميلاده، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك): “بينما احتفل بعيد ميلادي الـ 36 وسنتي الرابعة كلاعب كرة قدم محترف، اعتذر لأنني لا استطيع أن أعدكم بـ 20 سنة اخرى، لكن ما يمكنني أن اعدكم به، هو أنني طالما مستمر، فلن تحصلوا على أقل من 100% مني”.

أدوين فان در سار – هولندا

Finally home after a tough couple of days at the office… I would like to send my birthday wishes to my friend and the greatest player i’ve ever played with: @Cristiano. 36 years old? Wow… Keep pushing, legend. 👏 pic.twitter.com/BeGIK1nMqM — Edwin van der Sar (@vdsar1970) February 5, 2021

هنأ الحارس الهولندي المعتزل أدوين فان در سار، زميله السابق في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده، مغردا: “أخيرا إلى المنزل بعد يومين صعبين في المكتب، أود أن أرسل أمنيات عيد ميلادي إلى صديقي وأعظم لاعب لعبت معه على الإطلاق كريستيانو رونالدو، عمره 36 سنة ونجح بشكل باهر، استمر في الدفع يا أسطورة”.

خاليدو كوليبالي – السنغال

Come sapete, sono positivo al Covid. Ma non ho sintomi e mi sento bene. Ci vediamo presto. Grazie per l’affetto 💙 Comme vous le savez, j'ai testé positif pour Covid. Mais je n'ai aucun symptôme et je me sens bien. À bientôt. Merci à tous pour votre affection 💚 #KK ❤️💪🏿 pic.twitter.com/IemXAiGx80 — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) February 5, 2021

أعلن السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مغردا: “كما تعلمون، لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، لكن ليس لدي أعراض وأشعر أنني بحالة جيدة، شكرا لكم جميعا على عاطفتكم”.

فوزي غلام – الجزائر

In queste ore il vostro affetto mi ha trasmesso tanta forza: grazie a tutti 💙 Sono asintomatico, tornerò presto in campo 💪🏽 L'affection que vous m'avez témoignée ces dernières heures m'a donné beaucoup de force. Merci à tous 💚 #FG31 pic.twitter.com/K3XTltHJzT — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) February 5, 2021

أكد الدولي الجزائري فوزي غلام مدافع نادي نابولي الإيطالي، على قدرته على العودة سريعا، وذلك بعد ثبون إصابته بفيروس كورونا، مغردا: “في هذه الساعات، أرسلت لي عواطفكم الكثير من القوة، شكرا لكم جميعا، أنا بدون أعراض، سأعود إلى الميدان قريبا، لقد منحتني المودة الكثير من القوة، شكرا لكم جميعا”.

[email protected]