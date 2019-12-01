تغريدات.. فرجاني ساسي يدعم مدربه وسواريز يرقص مع ابنته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

إيكر كاسياس – إسبانيا

قام حارس مرمى بورتو البرتغالي، بنشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) من أمام مقر الإتحاد الأوروبي في دولة رومانيا، معلقا: “البرلمان الأوروبي”.

لويس سواريز – الأوروغواي

نشر مهاجم نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) وهو يرقص مع ابنته، معلقا: “سعادتي، قوتي، كل شيء، أحبك”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

شارك المهاجم السويدي مقطع فيديو له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، يظهر مشاركته في سباق جري، معلقا: “الجري مع النخبة”.

فرجاني ساسي – تونس

All the players support Coach Micho and they are staying behind his back💪❤ pic.twitter.com/JwoL88w15W — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) November 30, 2019

حرص لاعب نادي الزمالك المصري، على دعم مدربه ميتشو عقب الخسارة أمام نادي مازيمبي بثلاثة اهداف دون رد بالبطولة الإفريقية، مغردا: ” اللاعبون يدعمون المدرب ميشو وسيبقون خلفه”.

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