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تغريدات .. فرناندينيو يصل للمباراة رقم 200 واكرامي يُهنئ والده

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

تريزيغيه – مصر

قام الدولي المصري محمود حسن “تريزيغيه” لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، بنشر صورا من اللقاء الذي جمع ناديه مع مانشستر سيتي، مغردا: “ليست النتيجة التي أردناها، شكرا لجميع المشجعين على السفر، سوف نستمر في العمل”.

ليوناردو بونوتشي – إيطاليا

شارك مدافع نادي يوفنتوس، صورا من اللقاء الذي جمع بين فريقه ونادي ليتشي بالدوري الإيطالي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، مغردا: “نقطتان خارج الأرض التي يجب أن تجعلنا أكثر سخرية، لحسن الحظ نلعب مرة أخرى في منزلنا يوم الأربعاء، هدفنا هو العودة إلى سكة الانتصارات”.

فرناندينيو – البرازيل

أبدى لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته الكبيرة ببلوغه حاجز الـ 200 مباراة بالدوري الانجليزي، مغردا: “سعيد حقا للوصول إلى 200 ظهور بالبريميرليغ، سعيد لكل شيء، لكن من المحزن أن يتم طردك، الآن حان الوقت للراحة والإستعداد لخوض الألعاب القادمة”.

شريف إكرامي – مصر

نشر حارس مرمى النادي الأهلي المصري صورة له برفقة والده بمناسبة عيد ميلاده، مغردا: “كل سنة وأنت بخير وصحة وسعادة يا وحش أفريقيا.. عقبال 100 سنة يا طيب الأصل والقلب”.

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