تغريدات .. فرناندينيو يصل للمباراة رقم 200 واكرامي يُهنئ والده

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

تريزيغيه – مصر

Not the result we wanted. Thanks to all the traveling fans. We’ll keep working🦁 pic.twitter.com/w0iAWZFKOM

قام الدولي المصري محمود حسن “تريزيغيه” لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، بنشر صورا من اللقاء الذي جمع ناديه مع مانشستر سيتي، مغردا: “ليست النتيجة التي أردناها، شكرا لجميع المشجعين على السفر، سوف نستمر في العمل”.

ليوناردو بونوتشي – إيطاليا

شارك مدافع نادي يوفنتوس، صورا من اللقاء الذي جمع بين فريقه ونادي ليتشي بالدوري الإيطالي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، مغردا: “نقطتان خارج الأرض التي يجب أن تجعلنا أكثر سخرية، لحسن الحظ نلعب مرة أخرى في منزلنا يوم الأربعاء، هدفنا هو العودة إلى سكة الانتصارات”.

فرناندينيو – البرازيل

Really happy to make my 200th @premierleague appearance this afternoon. Glad to get the three points, the team did really well today.

Sad to been sent off, but it’s football, and sometimes it happens. 💪🏾

Now it is time to rest and be ready for the next games.

Come on City! 🙌🏾 pic.twitter.com/K90ejikpyn

— Fernandinho (@fernandinho) October 26, 2019