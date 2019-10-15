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“تغريدات”.. فورم يعود الى توتنهام وراموس يستعرض انجازاته مع اسبانيا

منذ 4 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

جيرارد بيكيه – اسبانيا

شارك الدولي الاسباني جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة، ما ذكرته الصفحة الرسمية لناديه والتي تندد بسجن انفصاليين كتالونيين، مغردا: “فخور بأن اكون جزءا من هذا النادي”.

مايكل فورم – هولندا

أعلن الحارس الهولندي مايكل فورم عودته مرة أخرى إلى صفوف نادي توتنهام الإنجليزي بعد أشهر قليلة من الاستغناء عنه، حيث نشر الحارس صورة له بقميص ناديه السابق، مغردا: “أنا عائد”.

محمد أبو جبل – مصر

حرص محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك المصري، على تهنئة فريق كرة اليد بالنادي بعدما نجح في تحقيق البطولة الأفريقية، حيث نشر الحارس صورة لأبطال أفريقيا، مغردا: “مبروك يا رجالة أبطال الصالات”.

سيرجيو راموس – اسبانيا

نشر المدافع الإسباني صورة في أول لقاء له بقميص منتخب بلاده بعدما حقق رقما قياسيا في اللقاء السابق لمنتخب (لاروخا)، بوصوله للمباراة رقم 168، مغردا: “13 سنة وأسبوع في السويد، بدأت رحلة مع المنتخب الوطني والتي كان من المفترض أن تكون أطول من ذلك بكثير، لكنها منذ ذلك الحين أبدية”.

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