تغريدات.. فوزنياكي تترقب مولودتها الجديدة وميلنر مستمر في “الطحن”

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

أعلن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن نجاح 5 آلاف عملية زراعة شعر ناجحة لإحدى المراكز الطبية التي يمثل واجهتها الإعلانية، معلقا: “لقد تجاوزنا بفخر 5 آلاف مريض موثوق في عيادة زراعة الشعر بمدريد، مع 18 غرفة زراعة مميزة ومجهزة بأكثر التكنولوجيا تطورا، تحقق فرقنا السريرية ذات الخبرة نتائج مذهلة، شكرا لكم جميعا على ثقتكم”.

جيمس ميلنر – إنجلترا

شارك الدولي الإنجليزي جيمس ميلنر لاعب وسط نادي ليفربول، عدة صور له من تدريبات “الريدز” مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، مغردا: “استمر في الطحن”.

كارولين فوزنياكي – الدنمارك

Can’t wait to meet our baby girl in June! 👨‍👩‍👧❤️ pic.twitter.com/kLNJ4BcEYj

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) February 10, 2021