تغريدات .. فولي يستذكر نزاله التاريخي وراموس يبدأ تدريباته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فابينيو – البرازيل

Seguimos fortes para as quartas. Vamos! 💪🏾🇧🇷 pic.twitter.com/QifIZy8Pjs — Fabinho (@_fabinhotavares) June 28, 2021

نشر الدولي البرازيلي فابينيو تافاريس صورة له من مباراة فريقه التي تعادل بها مع الإكوادور بهدف لمثله في مرحلة المجموعات من كأس كوبا أميركا، مغردا: “نستمر في قوتنا طوال العام.. هيا بنا”.

ميك فولي – أميركا

WHERE WERE YOU 23 YEARS AGO, TODAY? I had a wrestling match in Pittsburgh. JUNE 28, 1998 – HELL IN A CELL pic.twitter.com/r9aOqZmJNi — Mick Foley (@RealMickFoley) June 28, 2021

استذكر المصارع الأميركي المحترف الأسبق، ميك فولي، نزاله التاريخي بمدينة بيتسبرغ في العام 1998، مغردا: “أين كنت قبل 23 عاما، خضت مباراة مصارعة في بيتسبرغ وتحديدا يوم 28 حزيران (يونيو) من العام 1998، وهي الجحيم في القفص”.

سيرجيو راموس – إسبانيا

شارك الدولي الإسباني سيرجيو راموس المدافع السابق لنادي ريال مدريد، مقطع فيديو له مع متابعيه عبر حسابه على (انستغرام) يظهر قيامه بجانب من التدريبات البدنية للحفاظ على جاهزيته، دون ارفاق أي تعليق.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دخوله في شراكة جديدة مع شركة نايكي للملابس الرياضية تحمل علامته التجارية “سي آر سفن”، بقوله: “امتلاك عقلية إيجابية يعني الظهور كل يوم، بغض النظر عن النتيجة المحتملة، أعتقد بشدة أن أحد أعظم التأثيرات التي يمكن أن أحققها كرياضي هو تشجيع الناس في جميع أنحاء العالم على أن يكونوا إيجابيين كأفراد في الميدان وخارجه، لقد دخلت في شراكة مع نايكي لإنشاء حذاء، آمل أن يلهم الأطفال لتحقيق أحلامهم بنفس الطريقة التي أواصل بها مطاردة أحلامهم كل يوم”.

[email protected]