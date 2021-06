تغريدات .. فولي يستذكر نزاله التاريخي وراموس يبدأ تدريباته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فابينيو – البرازيل

Seguimos fortes para as quartas. Vamos! 💪🏾🇧🇷 pic.twitter.com/QifIZy8Pjs

نشر الدولي البرازيلي فابينيو تافاريس صورة له من مباراة فريقه التي تعادل بها مع الإكوادور بهدف لمثله في مرحلة المجموعات من كأس كوبا أميركا، مغردا: “نستمر في قوتنا طوال العام.. هيا بنا”.

ميك فولي – أميركا

WHERE WERE YOU 23 YEARS AGO, TODAY?

I had a wrestling match in Pittsburgh.

JUNE 28, 1998 – HELL IN A CELL pic.twitter.com/r9aOqZmJNi

