تغريدات .. فيتسل يتنبأ بعدد أهداف هالاند وسميدو يُداعب أولاده

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماركوس راشفورد – إنجلترا

نشر مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر موقع (إنستغرام) برفقة مجموعة من الأطفال، معلقا: “ليس المؤتمر الصحفي الذي اعتدت عليه، لكنني استمتعت به مع الأولاد”.

نيلسون سيميدو – البرتغال

شارك مدافع نادي برشلونة الإسباني صورة له مع متابعيه عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة أولاده، معلقا: “تياجو الملقب بميشلان الإطارات”.

أكسيل فيتسل – بلجيكا

حرص لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني، تسليط الضوء على صورة له جمعته بحكم المباراة الاخيرة لفريقه أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يقوم بنشرها عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “عندما يسألني الحكم، كم هدفا سيُسجل هالاند؟”.

أوليفر كان – ألمانيا

Getting fresh insights from highly motivated employees of @FCBayern helps to dive deep into the business of the club 💬✌🏼 #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/JYR2MwSyic — Oliver Kahn (@OliverKahn) February 19, 2020

وضع الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، خطة جديدة للموظفين، مغردا عبر (تويتر): “الحصول على رؤى جديدة من الموظفين المتحمسين للغاية، يساعد على الغوص في عمق أعمال النادي”.

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