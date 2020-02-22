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تغريدات .. فيدال يُقيم كرنفالا مرعبا وسهرة عائلية لنجوم سان جيرمان

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أنطوان غريزمان – فرنسا

شارك مهاجم نادي برشلونة الإسباني في حملة لتنظيف البيئة من المخلفات، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع (إنستغرام)، معلقا: “هذه سترة 16، زجاجات بلاستيكية، ملتزمون بخدمة كوكب نظيف، يتم إنشاء جميع المنتجات في المجموعة من البلاستيك المعاد تدويره”.

أنخيل دي ماريا – الأرجنتين

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Una hermosa noche ❤️😛. Gracias a todos 😛.

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نشر لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وبعض زملائه في سهرة عائلية، معلقا: “ليلة جميلة.. شكرا لكم جميعا”.

أرتورو فيدال – تشيلي

أقام لاعب نادي برشلونة الإسباني، حفلا مرعبا لأولاده، حيث نشر صورة لهم عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر)، مغردا: “كرنفال 2020 إليزابيث، إميليانو”.

جيمس رودريغيز – كولومبيا

حث لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، نجله على الابتسامة دوما، حيث نشر صورة له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر)، مغردا: “من الأفضل أن تبتسم، سامو يظهر لي كل يوم”.

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