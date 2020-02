تغريدات .. فيدال يُقيم كرنفالا مرعبا وسهرة عائلية لنجوم سان جيرمان

View this post on Instagram

Esta chaqueta = 16 botellas de plástico @puma x @firstmileimpact se comprometen al servicio de un planeta limpio. Todos los productos de la colección están creados con plástico reciclado y responsable. Cette veste = 16 bouteilles en plastique @puma x @firstmileimpact s’engagent au service d’une planète propre. Tous les produits de la collection sont créés avec du plastique recyclé et responsable.