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تغريدات .. فيراتي مع الأصدقاء وصلاح يشارك في إعلان جديد

منذ 36 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

نشر لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر (تويتر) أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية، مغردا: “دوافع اليوم، المنافسة قادمة”.

عبدالرزاق حمدالله – المغرب

شارك لاعب نادي النصر السعودي صورة له مع متابعيه عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر (تويتر) من داخل حديقة الحيوانات، حيث يقضي اللاعب عطلته قبل عودة منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

ماركو فيراتي – إيطاليا

قام لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنشر صورة له عبر حسابه على موقع (إنستغرام) في رحلة برفقة أصدقائه، مغردا: “عدني دائما أن ألتقي بكم”.

محمد صلاح – مصر

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Phones arrived 😀

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ظهر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في إعلان لإحدى شركات الهواتف، حيث نشر اللاعب صورة له عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “وصلت الهواتف”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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