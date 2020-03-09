تغريدات .. فيرمينيو يُغازل زوجته ووليد سليمان مع تمثال مانديلا

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

مسعود أوزيل – ألمانيا

Thanks again for the amazing work @BigShoe_11 ❤🙏🏼 This time we could help 40 children in need in Myanmar 🇲🇲 #together #M1Ö pic.twitter.com/50RTB6urYT — Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 8, 2020

نشر لاعب نادي أرسنال الإنجليزي صورا لعدد من الأطفال الفقراء والذين يعانون من الأمراض في ميانمار، مغردا: “شكرا مرة أخرى على العمل الرائع مؤسسة بيج شوي، هذه المرة يمكننا مساعدة 40 طفلا محتاجا في ميانمار”.

بافيتيمبي غوميز – فرنسا

صدارة بس💙 وإن شاء الله سنواصل بقوة حتى تحقيق البطولة pic.twitter.com/sU2WgLHQaD — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 8, 2020

وعد لاعب نادي الهلال السعودي، جماهير فريقه بحصد البطولات، حيث نشر صورة لشعار النادي على قميصه، مغردا: “صدارة بس، إن شاء الله سنواصل بقوة حتى تحقيق البطولة”.

وليد سليمان – مصر

شارك لاعب النادي الأهلي المصري، متابعيه عبر حسابه على (إنستغرام)، صورة له بجوار تمثال زعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، وذلك خلال تواجد بعثة النادي الأهلي في جنوب أفريقيا.

فيرمينيو – البرازيل3

نشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) رفقة زوجته على أحد الشواطئ، معلقا: “يوم سعيد للمرأة.. أنا أحبك”.

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