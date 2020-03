تغريدات .. فيرمينيو يُغازل زوجته ووليد سليمان مع تمثال مانديلا

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

مسعود أوزيل – ألمانيا

Thanks again for the amazing work @BigShoe_11 ❤🙏🏼 This time we could help 40 children in need in Myanmar 🇲🇲 #together #M1Ö pic.twitter.com/50RTB6urYT

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 8, 2020