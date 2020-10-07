تغريدات .. “فيفا” يُهنئ أرنولد وفيغو يُحب إطلاق “الصواريخ”

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ليث البشتاوي – الأردن

كتب مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ليث البشتاوي، عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “تذكر أخي الكريم أن رزقك مكتوب ولن يأخذه أحد منك، استعن بالله وخذ بالأسباب وادعُ الله بالرزق الحلال”.

الإتحاد الدولي لكرة القدم

🎉🎂عيد ميلاد سعيد إلى الشاب الذي سيطر على أوروبا والعالم مع فريق أحلامه ليفربول @LFC_Arabic 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿! 🤔هل ترينت أليكساندر-أرنولد @TrentAA أفضل ظهير أيمن في العالم حالياً؟ 🔝 pic.twitter.com/NRPtvY63Mf — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) October 7, 2020

هنأ الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي، ترينت أليكساندر-أرنولد، بعيد ميلاده، مغردا: “عيد ميلاد سعيد إلى الشاب، الذي سيطر على أوروبا والعالم مع فريق أحلامه ليفربول”.

جواو ماريو – البرتغال

De volta a casa! Fui e irei ser muito feliz uma vez mais! Com a mesma alegria e vontade de triunfar como quando cheguei aos 10 anos de idade! Com muito trabalho pela frente e todos unidos pelo @Sporting_CP 💚💚 pic.twitter.com/2kpeuymlaw — João Mário (@joaome17) October 6, 2020

نشر لاعب خط الوسط البرتغالي، جواو ماريو، عدة صور له من انضمامه معارا إلى نادي سبورتنج لشبونة قادما من إنتر ميلان، مغردا: “ذهبت للمنزل وسأكون سعيدا مرة أخرى، بنفس الفرح والقدرة على النجاح كما كان عمري 10 سنوات، مع الكثير من العمل، قلب أخضر”.

لويس فيغو – البرتغال

شارك اللاعب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، لويس فيغو، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) لإحدى المقالات الإقتصادية التي تتحدث عن تضخم حجم الانفاق في إسبانيا، مغردا: “أحب إطلاق الصواريخ”.

Khaled.omeri@alghad.jo