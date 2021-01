تغريدات.. “فيفا” يُهنئ بوفون وشيمس يشكر اتحاد المصارعة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

آود هيفرلي لوفين – بلجيكا

شارك الموقع الرسمي لنادي آود هيفرلي لوفين البلجيكي، صورة للاعب المنتخب الوطني موسى التعمري عبر حسابه على (فيسبوك)، معلقا: “موسى التعمري قادم من أجل كتاب سيبي”.

رونالد كومان – هولندا

Qualification for the next round in the cup! Happy how the team reacted after 1-0 down. Happy with the team performance in our eight away game in January as well 💪🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/bxV3kWZdmu — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) January 28, 2021

أبدى الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة سعادته بتأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه على رايو فايكانو 2-1، مغردا: “التأهل للدور القادم في الكأس! سعيد كيف كان رد فعل الفريق بعد الخسارة، سعيد بأداء الفريق في 8 مباريات خارج أرضنا في يناير”.

شيمس – إيرلندا

Thank u Thank Thank u Mr & Mrs @DMcIntyreWWE for the early bday floor mat feat da crew… me dags already christened it 🐶💩 pic.twitter.com/NNn3AhTXQs — Sheamus (@WWESheamus) January 27, 2021

أعرب المصارع الإيرلندي المحترف شيمس، عن شكره وامتنانه إلى أسرة اتحاد المصارعة الترفيهية بعد إهدائه صورة خاصة له، مغردا: “شكرا على هذه الأرضية من طاقم المصارعة”.

الإتحاد الدولي لكرة القدم

🗣️ "I'm proud of my passing, yes, but perhaps the thing my trophies were most indebted to was Gigi. He is perhaps the best goalkeeper in history," said @Pirlo_official 🎂 Happy 43rd birthday to the incomparable @gianluigibuffon 🇮🇹 @azzurri | @juventusfcen ⚪️⚫️ pic.twitter.com/1M68m51zZu — FIFA.com (@FIFAcom) January 28, 2021

هنأ الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الحارس الإيطالي جانويلجي بوفون بعيد ميلاده، بقوله: “ربما كان جيجي هو أكثر ما يدين له بيرلو، لكنه أفضل حارس مرمى في التاريخ، عيد ميلاد سعيد رقم 43 لمن لا يضاهى”.

[email protected]