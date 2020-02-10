تغريدات .. فينالدوم في الصحراء وماركوس ألونسو يودّع ميامي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أليسون بيكر – البرازيل

نشر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع (إنستغرام) من تدريبات نادي فلومينينيسي البرازيلي، معلقا: “أود أن أشكر نادي فلومينينيسي على المودة التي تلقيتها، كان من دواعي سروري التدرب مع أخي موري، أتمنى أن تكون هذه السنة عظيمة لكل أمة ثلاثية الألوان”.

ويليان – البرازيل

شارك لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) لابنتيه احتفالا بعيد ميلادهما، معلقا: “إلى الله أدين بالامتنان الأبدي للبنتين الرائعتين اللتين رزقني بهما، أنا فخور بكما، كل يوم أريد أن أعلن نعمة الله وفضله في ذلك اليوم، أدعو الله أن يسمح لي بأن أكون إلى جانبكما لأحتفل بالعديد من سنوات الحياة”.

ماركوس ألونسو – إسبانيا

قام لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي بنشر صورة له عبر موقع (إنستغرام) خلال إجازته الأخيرة في ميامي الأميركية، مغردا: “أراك قريبا يا ميامي ومرحبا لندن”.

جورجينيو فينالدوم – هولندا

Had sooo much fun blasting through the desert!! 🙌🏾😁🏜 pic.twitter.com/OFZJ8c3lqv — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 9, 2020

عبر لاعب نادي ليفربول الإنجليز عن سعادته أثناء قضائه رحلة في الصحراء، حيث نشر صورا له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر)، مغردا: “كان هناك الكثير من المرح عبر الصحراء”.

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