تغريدات .. فينالدوم في الصحراء وماركوس ألونسو يودّع ميامي

خالد العميري
عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.
“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
أليسون بيكر – البرازيل
View this post on Instagram
Gostaria de agradecer ao @fluminensefc pelo carinho q recebi, de todos que fazem parte do clube, durante a minha “semana de folga” onde tive o prazer de treinar com meu irmão @murielgbecker e meu afilhado #Franthiesco . Obrigado @andrecarvalhopg e @j66c19 pela disponibilidade! Que esse seja um grande ano pra toda nação tricolor!
نشر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع (إنستغرام) من تدريبات نادي فلومينينيسي البرازيلي، معلقا: “أود أن أشكر نادي فلومينينيسي على المودة التي تلقيتها، كان من دواعي سروري التدرب مع أخي موري، أتمنى أن تكون هذه السنة عظيمة لكل أمة ثلاثية الألوان”.
ويليان – البرازيل
View this post on Instagram
A Deus devo eterna gratidão pelas filhas maravilhosas com que me presenteou. Por vocês eu me orgulho todos os dias, e a vocês se devem meus maiores sorrisos. Quero declarar, a benção e o favor de Deus sobre vocês nesse dia. Oro para que Deus me permita estar ao lado de vocês comemorando muitos outros anos de vida! Feliz aniversário meus amores, o papai ama muito vocês! 🙌🏾🙏🏾❤️😍😘🎁🎊🎉🎈 📸 @fotosemorlando
شارك لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) لابنتيه احتفالا بعيد ميلادهما، معلقا: “إلى الله أدين بالامتنان الأبدي للبنتين الرائعتين اللتين رزقني بهما، أنا فخور بكما، كل يوم أريد أن أعلن نعمة الله وفضله في ذلك اليوم، أدعو الله أن يسمح لي بأن أكون إلى جانبكما لأحتفل بالعديد من سنوات الحياة”.
ماركوس ألونسو – إسبانيا
قام لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي بنشر صورة له عبر موقع (إنستغرام) خلال إجازته الأخيرة في ميامي الأميركية، مغردا: “أراك قريبا يا ميامي ومرحبا لندن”.
جورجينيو فينالدوم – هولندا
Had sooo much fun blasting through the desert!! 🙌🏾😁🏜 pic.twitter.com/OFZJ8c3lqv
— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 9, 2020
عبر لاعب نادي ليفربول الإنجليز عن سعادته أثناء قضائه رحلة في الصحراء، حيث نشر صورا له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر)، مغردا: “كان هناك الكثير من المرح عبر الصحراء”.