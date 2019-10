“تغريدات” .. فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد أميرته ونيمار يُخاطب الاطفال

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماركوس راشفورد – انجلترا

شارك لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة نشرها أحد مشجعي “الشياطين الحمر” في الولايات المتحدة، والتي أكد خلالها على رغبة صديقه المصاب بالسرطان في إجراء زيارة إلى ملعب (أولد ترافورد) من أجل تشجيع الفريق، مغردا: “التذاكر والإقامة في الفندق”.

جورجينيو فينالدوم – هولندا

احتفل الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد طفلته، حيث نشر صورة لها عبر صفحته الرسمية على (تويتر)، مغردا: “عيد ميلاد سعيد يا أميرة، يا صغيرة.. أحبك”.

نيمار – البرازيل

Travel to ancient Egypt 🐫🌴 and battle a monster inspired by history in my new comic, just for kids. Read it FREE with Digitoons at: https://t.co/v4B0vbOY1m pic.twitter.com/AFxhX3kslg

قام الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بنشر صورة كتاب للأطفال يسرد بعض القصص عن مصر القديمة، مغردا: “السفر إلى مصر القديمة ومعركة وحش مستوحاة من التاريخ، فقط للأطفال.. اقرأها مجانا مع ديجي تونز”.

فيرجل فان دايك – هولندا

It’s not always been an easy journey to get to this point but I always believe in pushing yourself as hard as possible to achieve your dreams! It’s an honour to be nominated for the Ballon d’Or! 😁⏳ pic.twitter.com/h6uhRSUqTE

— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) October 22, 2019