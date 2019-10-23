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“تغريدات” .. فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد أميرته ونيمار يُخاطب الاطفال

منذ 8 دقائق

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماركوس راشفورد – انجلترا

شارك لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة نشرها أحد مشجعي “الشياطين الحمر” في الولايات المتحدة، والتي أكد خلالها على رغبة صديقه المصاب بالسرطان في إجراء زيارة إلى ملعب (أولد ترافورد) من أجل تشجيع الفريق، مغردا: “التذاكر والإقامة في الفندق”.

جورجينيو فينالدوم – هولندا

احتفل الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد طفلته، حيث نشر صورة لها عبر صفحته الرسمية على (تويتر)، مغردا: “عيد ميلاد سعيد يا أميرة، يا صغيرة.. أحبك”.

نيمار – البرازيل

قام الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بنشر صورة كتاب للأطفال يسرد بعض القصص عن مصر القديمة، مغردا: “السفر إلى مصر القديمة ومعركة وحش مستوحاة من التاريخ، فقط للأطفال.. اقرأها مجانا مع ديجي تونز”.

فيرجل فان دايك – هولندا

نشر الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، فيديو لأبرز أهدافه بعدما تم اداراج اسمه ضمن قائمة الـ 30 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، معلقا: “لم تكن دائما رحلة سهلة للوصول إلى هذه النقطة، لكنني أؤمن دائما ببذل أقصى جهد ممكن لتحقيق أحلامك، إنه لشرف أن يتم ترشيحي لجائزة البالون دور”.

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