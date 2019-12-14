تغريدات .. فينالدوم يحتفل مع كلوب ونافاس يُقدّم نجله لإكمال مشواره

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

جورجينيو فينالدوم – هولندا

نشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة مدربه الألماني يورغن كلوب، احتفالا بتجديد الأخير لعقده مع ليفربول حتى العام 2024.

كيلور نافاس – كوستاريكا

قدّم حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نجله لمتابعيه عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) بقفاز اليدين، معلقا: “الجائزة بالفعل في يد صاحبها، استمتع بالحياة النقية”.

لويس سواريز – الأوروغواي

يتجه مهاجم نادي برشلونة الإسباني، لتقديم قميصين يحملان توقعيه لمحظوظين، احتفالا بأعياد الميلاد، حيث نشر صورة عبر موقع (إنستغرام) لقميصه بالبرشا، معلقا: “للإحتفال بسنة رائعة، سيهدي عيد الميلاد هذا العام قميصا يحمل توقيعي لشخصين محظوظين، سيُعلن عن الفائز يوم 16 ديسمبر الحالي”.

بليز ماتويدي – فرنسا

هنأ نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، كابتن منتخب جنوب أفريقيا للرجبي اللاعب سيا كوليسي، بعد فوزه بكأس أفضل رياضي، معلقا على (إنستغرام): “عزيزي سيا كوليسي، لم أستطع التفكير بأفضل رياضي لتسليم هذه الكأس، ما حققته داخل وخارج الملعب هو ببساطة أمر لا يصدق، وكما هو الحال، فخور بك”.

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