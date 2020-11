تغريدات .. فينالدوم يُهنئ طفلته ودجيكو يتعافى من كورونا

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح – مصر

قام الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بنشر أول صورة له بعد إعلان تعافيه من فيروس كورونا عبر حسابه الرسمي على (إنستغرام) والتي تظهره وهو يحمل جائزة الإتحاد المصري لكرة القدم، قبل عدة أيام، معلقا: “يشرفني حصولي على هذه الجائزة، أشكر الجميع على دعمهم المستمر”.

إدين دجيكو – البوسنة

أعلن الدولي البوسني إدين دجيكو مهاجم نادي روما الإيطالي، شفائه من فيروس كورونا، مغردا: “سلبية في النهاية، الآن لا أطيق الانتظار للعودة إلى التدريب مع زملائي بالفريق لمساعدتهم على مواصلة اللعب بشكل جيد.. هيا روما”.

جيورجينهو فاينالدوم – هولندا

احتفل الهولندي جيورجينهو فاينالدوم لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد طفلته العاشر، مغردا: “عيد ميلاد سعيد لأكبر أميراتي، والدك يحبك”.

هولك هوجان – أميركا

