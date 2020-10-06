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تغريدات .. فينيسيوس يتعافى وديباي متحمس للألعاب المقبلة

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ممفيس ديباي – هولندا

شارك الدولي الهولندي ممفيس ديباي لاعب نادي ليون الفرنسي، عدة صور له مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على (تويتر)، مغردا: “فخور دائما، ومتحمس للغاية للألعاب المقبلة”.

صوفيا كينين – أميركا

تعافت الأميركية صوفيا كينين من بدايتها السيئة، لتتأهل إلى دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، عقب فوزها على الفرنسية فيونا فيرو، مغردة: “الكثير من المشاعر بالنسبة لي، لا أستطيع وصف ذلك، متحمسة للغاية من أجل التأهل إلى ربع النهائي”.

إدينسون كافاني – الأوروغواي

نشر المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني المنضم حديثا إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له مع أحد أصدقائه، مغردا: “لم يتم شراء روابط الأخوة.. سعيد لك يا ناندو”.

فينيسيوس جونيورز – البرازيل

قام الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيورز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، بنشر صورة له من خضوعه لتدريبات استشفائية، مغردا: “التعافي”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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