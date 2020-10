تغريدات .. فينيسيوس يتعافى وديباي متحمس للألعاب المقبلة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ممفيس ديباي – هولندا

Always proud to be part of @onsoranje And super excited for the upcoming games! 🔥🔥 pic.twitter.com/td2Chhy0iM

شارك الدولي الهولندي ممفيس ديباي لاعب نادي ليون الفرنسي، عدة صور له مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على (تويتر)، مغردا: “فخور دائما، ومتحمس للغاية للألعاب المقبلة”.

صوفيا كينين – أميركا

A lot of emotions for me.. I can’t describe it.. Super excited to be in the quarterfinals @rolandgarros #RG2020 🙏🏼😎 pic.twitter.com/T6UpDYYA4w

